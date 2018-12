Empleado di Google haya morto den su oficina

NUEVA YORK (AP) — Un ingeniero di software cu tabata traha na Google a wordo haya morto den e sede di e compania na New York, autoridadnan a informa diasabra.

Scott Krulcik, di 22 aña, a wordo haya for di tino na e di seis piso di e oficinanan di e compania na Chelsea rond di 9 or di anochi diabierna. El a wordo declara morto pa paramediconan di Servicio Medico di Emergencia.

Polis a indica cu e curpa no tabata presenta señalnan di violencia y no tin motibo pa sospecha cu e morto di Krulcik a wordo provoca pa otro hende. E oficina di e dokter forense di e ciudad lo determina e causa di morto.\

E profile di Krulcik riba Linkedin ta señala cu el a cuminsa traha na Google na augustus despues di un periodo di stage den zomer di 2017.

E hoben a gradua di Carnegie Mellon University den lente di e aña aki den Computer Science.

