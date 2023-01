Horacio Oduber Hospital ta kere den su empleadonan y ta haya importante pa demonstra gratitud y aprecio na cada momento. Y ya pa basta aña ta saca fielmente empleado di luna y tambe merecidamente e empleado di aña. Na comienso di aña a pidi team completo di maneho pa anonimamente vota den forma di encuesta digital ken pa nan merece e elogio di wordo nombra empleado di aña 2022. Den un sala yena di coleganan durante un evento pa empleadonan, miembronan di Hunta di Directiva hunto a hiba palabra. Director Jacco vroegop a splica cu ta scoge e empleado di luna cu ta bay e “extra mile” pa su colega-, pashentnan y hospital. El a enfatisa cu cada un di nan tin un dedicacion extra pa hospital. Cu un conteo di tres e director financiero Gregory Croeze a anuncia Kamidjo Wirjomenggolo, conoci como Kami, como e empleado di aña 2022.

Kami Wirjomenggolo ta teamleider dje team di voedingsdienst na Hospital y tabata empleado di luna na maart 2022. Ela nace na Hulanda pero a biba mayoria di su bida na Surnam. Hasta ela bin Aruba y a bay scol na nos isla pa dos aña despues di bay bek Surnam y despues Sint Maarten. Despues di orcan Irma y Maria ela regresa Aruba cu su famia na november 2017 y a cuminsa traha na nos Hospital.

Kami ta un colega profesional, servicial, dedica y cu hopi talento. E no ta duda pa yuda unda cu e por sea ta pa pashent, colega of pa cualkier otro cos pe organisacion. E ta traha hopi duro pa sigura cu tur hende ta satisfecho. Alimentacion ta hopi importante pa un pashent y Kami sa esey hopi bon tambe y asina ta percura den su manera pa contribui na cuido di pashent. E tin un motivacion enorme pa completa su trabounan cu exito sea ta riba piso, den cushina of duna servicio di catering pa un evento. E ta un colega habri, humilde y confiabel cu ta laga su coleganan sinti nan mes sigur, e no ta husga.

Pa Kami esaki tabata un momento di sorpresa. El a duna di conoce cu tur colega cu a sali empleado di luna merece e titulo aki tambe pasobra tur ta contribui grandemente na Hospital trahando semper pa e bienestar di tur pashent y tambe coleganan. “Mi echt no a spera esaki mes”, Kami a duna di conoce cu un smile riba su cara. E ta sigui conta cu e ta mira con su coleganan ta traha cu e pashentnan. “Nos ta haci nos maximo esfuerso pa yuda e pashent mas cu por”, Wirjomenggolo a comenta. Compañerismo sigur ta hunga un rol grandi p’asina brinda e miho servicio posibel. Sin su team e no por a yega unda cu e ta awo. E ta gradici ful su team di cushina, voeding, su manager Felicia Halman kende ta su inspiracion y demas colega cu ta traha direct pero tambe indirect cu ne pa nan sosten y apoyo duna.

Gerencia ta sumamento contento cu su manera di traha y su tremendo capacidad di traha den team. Un colega dinamico, motiva y inspira pa trece solucion. E tin bon comunicacion y ta gusta pensa ‘outside the box’. Ademas, e ta hopi servicial respetuoso y ta dispuesto pa yuda unda cu ta den e organisacion no ta importa un trabou chikito of grandi, e lo ‘make it happen’.

Gerencia y coleganan tin suerte di tin Kami den ONE TEAM HOH. Masha pabien Kami cu e tremendo titulo aki!