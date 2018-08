Empleado di Alaska Airlines a horta avion y ta cay despues

SEATLLE, Merca – E avion a lanta vuelo sin permiso y el a cay poco despues, den un accion suicida, segun autoridadnan a informa.

Funcionarionan a bisa riba Twitter cu’n empleado di e compania a “lanta vuelo no autorisa sin pasahero”.

E avion turbohelic Q400 horta y cual a cay un rato despues, tabata tin capacidad pa 76 pasahero y tabata bashi.

Medionan Mericano a indica cu poco despues di cu e robo a bira conoci, pa 8 or di anochi, hora local, dos avion militar F-15 a sali for di Portland, na Oregon, pa intercept’e na Oregon.

E avion a cay 15 minuut riba e isla Ketron, entre Tacoma y Olympa, un poco despues di a lanta vuelo, segun e Departamento di Sherrif, den e condado di Pierce.

Un video difundi riba rednan social ta mustra ora cu e avion horta tabata haci stunts den laira, sigui pa un F-15.

“E stuntnan cu e piloto/mecanico tabata haci of e falta di conocimento di vuelo a ocasiona e accidente”, segun e Sheriff a informa.

Segun testigonan, nan a bisa di a wak e avion ora cu e tabata wordo persigui pa avionnan militar, cerca di e airport Internacional di Seattle.

Alaska Airlines, compania ruman di Horizon Air, a bisa riba Twitter cu e avion tabata bashi. “Nos ta kere cu no tabata tin pasahero ni tripulacion a bordo, cu solamente e persona operando e avion”.

Un vocero di Coast Guard a bisa cu e agencia responde ariba un informe di un columna di huma y un posibel accidente aereo, y un barco a wordo manda pa e escena.

Horizon Air ta parti di Alaska Air ta cubri rutanan cortico den e parti west di Merca.

