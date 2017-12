Emocionante entrega di premio Appel di Oro 2017 na scol

“Educacion ta algo primordial y esencial pa e progreso y desaroyo di un pais y su comunidad”.

Recientemente, Ministerio di Enseñansa hunto cu Departamento di Enseñansa Aruba tawata tin e honor un biaha mas pa organisa un proyecto di reconocemento pa personanan cu ta destaca den e area di Enseñansa y pa reconoce excelencia den Enseñansa den su totalidad.

Appel di Oro tawata habri pa participacion di tur scol di enseñansa primario, secundario, special y superior reglamenta na Aruba. E Premio Nacional di Excelencia den Enseñansa a duna reconocemento den 4 diferente categoria.

Minister di Enseñansa dr. Armando Lampe conhuntamente cu representantenan di Departamento di Enseñansa Aruba a bishita cada un di e ganadonan na nan respectivo scol pa sorpresa nan cu e grato noticia.

Esnan cu ta ricibi un Appel di Oro pa aña 2017 ta como lo siguiente:

Maestro

Edwin Lucas di Colegio Hilario Angela. Meneer Lucas a cuminsa traha na Colegio Hilario Angela na aña 1995 y ta un persona cu hopi amor y dedicacion pa su trabou, coleganan, alumnonan y mayornan. E ta simplemente un hende di tur hende y semper ta cla pa duna un man.

Durante e añanan tawatin hopi cambionan na scol y alabes den meneer Lucas su bida personal, pero no obstante e semper a keda motiva y cu un bon actitud y a sa di mantene e team hunto.

Aunke cu e tin un malesa progresivo y ta den un rolstoel e nunca a laga esaki descarush’e y semper e tin un sonrisa riba su cara y su energia di positivismo por wordo sinti na henter scol. Meneer Lucas ta un bon ehempel pa realisa cu maske bida pone algo negativo nos dilanti nos por sigui bay dilanti di un manera positivo y pa nunca “give up”. “E ta manera un solo cu ta sali tur dia yen di briyo” asina un colega a discribi’e.

Diriginte

John Wardlaw di Universidad di Aruba. Sr. Wardlaw ta forma parti di e team di Universidad di Aruba desde 2007 y desde 2010 a wordo apunta como Dean of Faculty di Hospitality and Tourism Mangement Studies (FHTMS). Wardlaw ta un persona cu semper ta pone e studiantenan y su coleganan na prome luga. E ta un lider di berdad y semper ta encurasha su staff pa ta y bira e miho cu nan por ta.

Wardlaw no solamente ta Dean na Universidad di Aruba pero alabes e ta duna les “fulltime” na UA. E tin un impacto hopi grandi riba su studiantenan y door di su amor, dedicacion y motivacion pa educa e a sa di transforma studiantenan cu tawata tin dificultad den berdadero campionnan.

Wardlaw semper ta un mentor pa e miembronan bieu y nobo di facultad di Universidad di Aruba. E ta un persona cu no solamente ta pusha su studiantenan y coleganan pa sobresali na UA pero alabes semper ta purba siñanan e importancia di servicio di comunidad. E ta un persona cu semper ta hiba e bienestar di Aruba na pecho.

Proyecto Escolar

Ipevo di Scol Basico Washington. Ipevo ta un sistema digital interactivo cu a wordo introduci na aña escolar 2016-2017 y tin un uzo amplio pa haci e lesnan mas interesante pa e alumnonan y alabes mas visual. E alumnonan y e maestronan ta gusta Ipevo masha hopi mes y ta obvio cu danki na Ipevo e atencion pa les di e alumnonan a aumenta.

Michelle “Misha” Pimienta-Paesch ta e colega cu a introduci Ipevo na scol. E ta un colega cu ta comparti ideanan pa lesnan y ta hopi activo cu inovacion y digitalisacion di lesnan.

Cabesante di Scol Basico Washington Sharine Curiel a duna di conoce cu lamentableme no tur scol por paga pa un digibord y Ipevo ta haci e mesun trabou pero na un prijs hopi mas rasonabel. E scol a haci varios actividadnan pa recauda fondo pa haci’e un realidad pa tur klas di Scol Basico Washington haya Ipevo.

Lifetime Achievement

Hetwig Kuiperdal ta un persona cu a dedica casi 45 aña den Enseñansa na Aruba. Juffrouw Kuiperdal a duna les na Fontein Kleuterschool, Scol Preparatorio Washington y na Graf von Zinzendorfkleuter. El a fungi tambe como cabesante di Fontein Kleuterschool pa casi 20 aña.

E ta un persona hopi motiva y dedica na su trabou y semper a mustra un amor y pasion inmenso pa mucha. Fuera di e cuido cu e semper tawata tin pa su alumnonan y nan mayornan, e semper a haci esfuerso pa guia studiantenan hoben studiando pa bira maestro di kleuter cu nan estudio y tareanan.

Juffrouw Kuiperdal tin mas of menos 10 aña compartiendo su experiencia y sabiduria cu seccion Curriculum Ontwikkeling y a traha conhuntamente cu un team riba e metodo di Taalpret cu a wordo traha pa Proyecto Scol Multilingual. Pa cu e proyecto aki e la duna un man na un maestro cu ta traha cu e metodo TPR cu ta duna les di Hulandes na un manera di wega na alumnonan di kleuters.

Juffrouw Kuiperdal su dedicacion ta consecuente y te cu awe ainda e ta para dilanti klas como invalster pa duna les na alumnonan di kleuter y e ta mesun entusiasma cu antes. Juffrouw Kuiperdal ta un bon ehempel di cu unabes un hende tin pasion di berdad pa algo, ni maske ki bo haci bo no por saca e pasion ey for di nan sanger.

Ministerio di Enseñansa y Departamento di Enseñansa Aruba ta tuma e oportunidad aki pa felicita nan un biaha mas y alabes pa gradici Aruba henter pa e respaldo ricibi pa cu e proyecto Appel di Oro.

