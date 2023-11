Despues di yobida di ultimo dianan e volumen di awa cu a acumula den Bubali Plas a yega na un nivel critico. Na e momentonan aki no tin capacidad den e plas mes pa sigui retene tanto awa y tampoco ta responsabel pa laga e nivel sigui subi y desborda den vecindario.

Esaki ta un situacion di emergencia pa cual Gobierno, den coordinacion cu tur departamentonan concerni, incluyendo oficina di maneho di crisis, a analisa tur opcion y a keda nada otro cu aproba pa habri e sluisnan di emergencia temporalmente pa asina baha e nivel di e awa den Bubali Plas. Den cuadro di transparencia Gobierno ta informa na nos comunidad henter cu e sluisnan di emergencia lo wordo habri pa un tempo corto, pa asina baha e nivel di awa y evita derame riba camindanan publico y otro dañonan material cu esaki lo por causa na propiedadnan den vecindario.

E sluisnan aki ta existi netamente pa incidentenan asina, caminda cu e cantidad di awa ta surpasa e capacidad di e plas y ta bira un riesgo pa habitantenan y ta trece den peliger e mobilidad den direccion di nos hotelnan. Ta enfatisa cu e exceso aki ta resultado di yobida.

Habrimento di sluis di emergencia no ta un decision cu ta tuma sin mas. Esaki lo sosode segun tur standard di medida di preocupacion, teniendo na cuenta tur posibilidad pa mitiga e impacto riba medio ambiente, pero mas cu esey e prioridad principal di Gobierno ta keda semper e siguridad y salud di tur ciudadano y nos bishitantenan. Ta enfatisa un biaha mas cu pa Gobierno e habrimento di sluis no ta e prome opcion y no ta un decision facil, pero ora mester haci esaki, lo sigui protocolnan estricto.

Mester tene cuenta cu no ta exisiti planta cu ta ekipa pa procesa cantidad grandi di awacero. Tampoco ta asina cu Bubali Plas por acapara tanto yobida. Mirando cu e nivel di awa den e plas por tin risico pa publico y cu e awa para na San Miguel ya tin peliger di forma un criadero pa entre otro di Dengue y Zika, mester tuma tur paso pa evita un epidemia.

Den e plannan pa e planta nobo di RWZI cu ya ta den un estado avansa, Gobierno a percura pa inclui tambe un grupo di accion cu ta desaroya un ‘contingency plan’ pa atende cu exceso di awacero durante e proceso cu ta yega na e planta nobo di RWZI. Un planta asina ta tuma tempo pa construi y durante di e periodo aki sigur lo tin mas incidente di hopi awacero.

Parti di e traspaso di e planta y e instalacion di e planta nobo ta inclui un grupo di trabou multidisciplinario cu ta separa di e planta mes. Tambe ta mira e situacion di capacidad di Bubali Plas. Den esaki lo participa e Ministerio di Naturalesa, Ministerio di Asuntonan General, DNM, DVG, Fundacion Parke Nacional Aruba y DOW, pa investiga y implementa solucionnan duradero pa un periodo di 36 luna.

Pa medio di e comunicado aki ta enfatisa tambe cu habrimento di e sluis di emergencia no ta un acto descontrola. Pa yega na e decision aki ta existi un protocol di emergencia entre DOW, den consulta cu DVG, DNM, y oficina di maneho di crisis. Dentro di corto e unidad aki lo dispone di un pomp cu lo yuda canalisa exceso di awa den cierto direccionnan strategico caminda e no ta dañino pa naturalesa y tampoco salud.

Na november 2021, Minister Ursell Arends a splica den un conferencia di prensa e urgencia di e situacion tanto di RWZI como Bubali Plas riba su mes, y e estado critico di ambos, y e peliger cu nan ta forma pa nos medio ambiente. Gobierno no a para keto. Na RWZI a reforsa e infrastructura pa evita lo peor. Na mes momento a traha cu grupo di tecniconan riba tereno di maneho di awa, incluyendo specialistanan di Hulanda cu ta un pais renombra riba e tereno aki. Nan a studia e situacion integralmente y a conclui cu Aruba no por sigui “patch up” loke tin.

Aruba mester un planta completamente nobo, mas moderno y mas grandi. A base di e estudionan tecnico por a scucha expertonan financiero, y e grupo aki a elabora un plan concreto pa Aruba yega na su planta nobo. Cu tur e informacion aki a haci posibel cu awe tin un concepto di ley, pa asina pronto Aruba por conoce un RWZI nobo. Gobierno ta premira cu dentro di poco comunidad lo sera conoci e plan cu porfin lo brinda un alivio pa e situacion aki cu a wordo neglisha pa decadanan.