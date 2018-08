Embargo contra di Citgo lo habri porta pa otro companianan haci mescos

CARACAS, Venezuela- E ex director di PDVSA, Jose Toro Hardy, ta di opinion cu e embargo contra di e compania Venezolano, Citgo, lo tin un impacto fuerte pa e economia Venezolano. Esaki ta bin despues di cu’n hues di Merca a autorisa e trasnacional Crystallex a tuma control di e filial Petroleos de Venezuela, pa honra e debe cu e gobierno di Maduro tin cu e compania.

Toro Hardy a splica cu e “e problema ta cu esaki ta habri porta pa hopi otro companianan, mas di 20, por laga pone beslag ariba activonan di Citgo. Esaki lo ta desastroso pa Venezuela, ya cu e compania tin e cantidad mas grandi cu Venezuela ta ricibi”.

Hardy ta sigui bisa cu “si nos cuminsa perde e activonan aki, e situacion economico na Venezuela, di berdad lo bira dramatico”.

E politica di expropiacion di Hugo Chavez y e falta di pago di parti di e regimen di Maduro lo ta e causa di un posibel perdida di Citgo, segun experto y economistanan.

Dia 16 di augustus, lo determina si por sigui of no cu e embargo contra di Citgo. Si yega asina leu cu Crystallex keda cu tur accionnan di PDV Holding y e companianan cu tin bono di PDVSA 2020 lo no por cobra. Ta di remarca cu e caso contra Crystallex ta bin di e expropiacion di desaroyo minero “Las Cristinas”, expropia pa presidente Hugo Chavez.

E diputado y economsita, Jose Guerra, cu a bin ta exigi for di gobierno pa cumpli cu e pagonan di e debe y bononan di PDVSA, ta lamenta e decision di hues di Delaware, pero el a indica cu e situacion ta consecuencia di e iresponsabilidad di gobierno.

E decision di e hues Leonard P. Stark, “a bin na un momento hopi doloroso y ta resulta hopi grave pa e pais”.

E politicanan di expropiacion a wordo implementa pa e fayecido presidente Chavez durante e boom di e prijsnan di petroleo, situacion cu a compromete e fondonan di e nacion.

