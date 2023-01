Embahador di Suisa pa Reino Hulandes Heinz Edmund Walker a reuni cu Minister Plenipotenciario di Aruba mr. Ady Thijsen relaciona cu su proximo bishita na Aruba.

Embahador Walker den e funcion aki a bishita Aruba y e otro paisnan di Reino den Caribe cuater aña pasa y awor ta interesa den e situacion actual na Aruba. Minister Thijsen a informa embahador Walker cu turismo di Aruba ta recuperando hopi bon despues di e periodo di e pandemia. Na mesun momento Minister Thijsen a bisa cu e pandemia a mustra cu Aruba mester diversifica su economia y bin cu otro pilarnan economico. ‘Turismo lo keda e sector economico mas importante pa Aruba. Actualmente Gobierno ta buscando oportunidad pa un reapertura di e refineria. Pero si esaki no logra lo mester pensa pa trece otro tipo di industria. Tambe Aruba mester atrae mas turista for di Europa pa trece un balansa den e fluho di turista Mericano. Pesey nos ta contento cu e vuelonan di Britisch Airways for di London Gatwick cu inicia na fin di maart benidero’, asina Minister Thijsen a bisa embahador Walker.

E mandatario a menciona tambe cu Aruba ta purba ta stimula e sector di agricultura pa por produci mas fruta y berdura na Aruba mes, tanto pa e mercado local como suministro na e hotelnan.

Embahador Walker a bisa cu na Aruba elo tin un reunion entre otro cu Minister di Turismo Dangui Oduber. Ela gradici Minister Thijsen pa e informacion brinda cu sigur lo ta hopi util pa su bishita na Aruba.