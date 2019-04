Embahada Hulandes na Caracas ta desconseha pa biaha pa Venezuela

Diamars Venezuela a manece den situacion di un calmo tenso. Esaki door cu e presidente (I) di Venezuela, Juan Guaido a pone ‘Operacion Libertad’ den funcion. Door di esaki tin varios informacion riba un rebelion den e ehercito y tin inkietud riba caya. E embahada Hulandes na Caracas ta sigui e situacion aki di cerca. Bo ta na Venezuela? Sigui e noticianan. Si bo tin mester di ayudo? Tuma contacto bu e embahada via +31 247 247 247 of via Twitter @247BZ.

No biaha na e frontera cu Colombia y Brazil. No biaha y no keda den e estadonan di Zulia, Tachira, Barinas, Apure y Amazonas. Biaha y keda solamente den e resto di Venezuela, si esaki ta necesario.

Kico nos tin cu haci si nos perde paspoort, wordo aresta, drenta hospital, etc.

Abo mes ta responsabel pa bo siguridad y decision pa of no biaha.

ULTIMO DESAROYONAN

Mirando e ultimo desaroyonan na Venezuela, Embahada Hulandes ta sigui esakinan di cerca. Si bo ta na Venezuela, no subi caya si esaki no ta necesario. Laga bo famia/amigonan sa con ta sigui cu bo.

