Sin contacto aereo cu resto di mundo ta practicamente imposibel pa sostene bida y un economia riba nos isla. Paisnan chikito cu recurso limita manera nos isla mester importa casi tur producto cu ta critico pa sostene nos existencia. Reino Hulandes mes ta un pais chikito, y p’esey mes nan a percura pa den mundo nan ta un lider riba e tereno di aviacion. Aruba ta goza di e privilegio di ta parti di Reino Hulandes. Ta un lastima cu nos isla no ta cumpli cu tur regla internacional di aviacion civil y cu esaki ta pone e nivel di bida cu nos ta goza di dje den un posicion mas fragil cu hopi hende ta compronde. E siman cu a pasa un delegacion di Aruba mester a haci un esfuerzo grandi pa defende derecho di Aruba pa sigui probecha di beneficionan di aviacion civil. Ningun pais tin derecho pa avion subi y baha. Esaki ta un privilegio cu ta wordo otorga na esnan cu ta cumpli cu reglanan internecional di aviacion civil internacional. Aruba ta cumpli grandemente cu tratadonan internacional di aviacion, pero e berguensa ta cu nos no ta cumpli completo. Esaki ta forma un peligro grandi pa nos forma di biba y e ta un peligro innecesario pasobra nos por miho. Na Aruba nos tin hendenan bon capacita. Loke a falta pa hopi ta e compromiso di un Gobierno pa sigui mantene Aruba na un nivel optimal. Sr. Ursell Arends, a acudi na Mexico pa atende algun reunionnan di suma importancia cu e ehecutivonan superior di ICAO. Meta di Minister Arends tabata pa personalmente mustra na ICAO e compromiso di Gobierno di Aruba pa cumpli cu standardnan internacional. Minister Arends a mustra cu pa Aruba areglonan di aviacion no ta cos pa haci wega. Compromiso di Aruba ta pa ta pro-activo. Den su esfuerzo minister a conta cu asistencia di un team di experto di Aruba y tambe Embahada di Reino Hulandes na Mexico City. Ademas a atende acuerdonan bilateral di aviacion entre Aruba cu Mexico, cual Aruba ta den proceso di modernisa. Embahada Hulandes tin un rol importante pa facilita e negociacionnan aki. Ademas di aviacion civil Minister Arends a elabora cu Embahada Hulandes tambe riba diferente temanan importante den su cartera, inclusivo agricultura, naturalesa, energia alternativo, recycling, waste management, integridad, y asuntonan di nos adultonan mayor. Embahador di Hulanda na Mexico y su staff completo a contribui na un forma impresionante mustrando nan disponibilidad pa yuda nos Aruba logra metanan superior. Minister Arends ta gradici Embahador Wilfred Mohr y e staff completo di su embahada kendenan ela pone disponibel pa yuda den e proceso critico aki. Pueblo di Aruba por ta gradicido na tur asistencia cu Embahada Hulandes na Mexico a brinda pa haci e bishita aki uno exitoso pa Aruba y pa Reino henter. Sin falta ta reconoce tambe e esfuerzo y empeño grandi di tur personal di Directie Buitenlandse Betrekkingen di Aruba cu a haci e encuentro aki posibel na beneficio di henter nos Pais.

