Awor, despues di tanto advertencia, tanto preuba cu e medidanan di gabinetenan Wever-Croes I y II ta causa pobresa grandi, despues di tanto preuba cu gobierno ta haya mas cu 500 miyon florin extra den caha, ainda MEP y RAIZ ta sigui nenga pueblo sikiera un alivio. Asina e lider di oposicion mr. Mike Eman a declara despues cu a scucha Minister Dangui Oduber y miembronan di Parlamento di MEP bisa cu e aumento di pensioen cu 50% lo no ta posibel.

REPARATIETOESLAG

LO BIRA E INSTRUMENTO

CRUCIAL PA REALISA AUMENTO

E reparatietoeslag cu nos a introduci lo ta e vehiculo primordial pa nos por bai alcansa e aumento di pensioen di nos grandinan, e lider di AVP, mr. Mike Eman a splica. Gabinete Wever-Croes ta ricibiendo 500 miyon mas na entrada na 2023 compara cu Gabinete Mike Eman na 2017. Esaki ta duna nos espacio financiero cu prioridadnan corecto pa percura pa e placa di pueblo yega serca esnan cu mas mester di dje, Eman ta invatisa. Durante e periodo di Gobernacion di Gabinete Mike Eman I y II a utilisa e instrumento di reparatietoeslag pa pone un suma riba salario minimo, pensioen y bijstand. “E suma aki cu ta sali for di presupuesto di gobierno mes ta esun cu nos ta bai aumenta substancialmente pa alcansa e 50% di aumento”, Eman ta splica.

RAPPORT DI BONEIRO

TA EHEMPEL

Eman ta haci referencia na e rapport di Boneiro, “Een Waardig Bestaan, Een sociaal minimum dat voorziet in toenemend perspectief op zelfredzaamheid“. Den e rapport aki ta mustra riba e mesun argumento cu Eman ta mantene. Mester lucha pa e pensioen por cubri e “sociaal mínimum”. Mescos cu na Aruba, e rapport di Boneiro ta constata cu e entrada di un pensionado, of empleado cu salario mínimo of bijstand ta demasiado abao compara cu e “bestaansminimum”. Pesey nan ta propone, den e rapport di Boneiro pa e pensioen ta na e nivel di e “sociaal mínimum”. Na Boneiro esaki kiermen cu e pensioen di un soltero mester bira, den un di nan scenarionan calcula, US$ 1400,== cu ta Afl. 2450,==. Esaki ta dobel di locual un soltero pensionado na Aruba ta haya. Na Boneiro e aumento ta worde propone pa bini voor di un “opslag” voor di caha di gobierno. Eman ta mustra cu e mesun argumentonan di e rapport di Boneiro ta conta na Aruba y serca nos tin e raparatietoeslag caba cu nos por aumenta conciderablemente pa yega na e aumento di pensioen cu 50%. Cu e rapport di Boneiro den man Eman ta kere cu tin e argumentonan y methodo pa realisa e aumento di 50% pa nos pensionadonan.