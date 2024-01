Atrobe Parlamento ta wordo yama den un forum di show, “Openbare Bijeenkomst”, den cual e parlamentarionan no por entrega mocion ni cambio di maneho. E biaha aki Gabinete Wever-Croes a bin presenta “crecemento economico”. Algun siman pasa durante tratamento di Presupuesto 2024 a presenta “surplus den presupuesto 2024”.

A RANCA MAS DI 1.6 MILJARD EXTRA DI PUEBLO

Gabinete Wever Croes a ranca mas di 1.6 miljard florin extr na medida for di pueblo. Mientrastanto gobierno ta keda pinta un realidad imaginatorio y contrario n’e realidad doloroso di pueblo. Den e mundo di e Gabinete Wever Croes Aruba ta bayendo bon y e 7% cu Gabinete Wever-Croes a impone mas reciente no lo tin un efecto riba e cartera di e pueblo. Esey t’e impresion cu lider di fraccion di Partido di Pueblo Arubano (AVP), mr. Mike Eman ta conclui for di e reunionan cu ta worde yama pa blinda wowo di pueblo cu cifranan totalmente discconecta di e realidad den pueblo.

GABINETE WEVER–CROES SORDO Y CIEGO PA DOLOR DEN PUEBLO

Pa Gabinete Weer Croes tur cos ta ‘koek en ei’ na Aruba. “Ta manera nos ta biba den dos diferente pais,” e lider di oposicion, mr. Mike Eman a expresa.



Den reunionan cu Camara di Comercio y ATIA, AHATA, SNBA, AFBA, Comerciantenan Uni Aruba (CUA) y expertonan gobierno basta luna pasa caba a worde alerta riba efectonan devastador cu medidanan tin riba e consumidor. P’esey mes e lider di oposicion ta keda insisti cu gobieno no kier wak cu a yega na un punto di saturacion caminda pueblo no tin mas pa duna.

Eman: “Na 2018 a redobla BBO, despues a aument’e di 6% pa 7% y nan ta hayando 300 miyon mas pa aña cu e gobierno anterior cu si tabata drecha scol, bario, caretera, hospital, muda waf, drecha caya grandi y centro di ciudad. Nos gobierno si a duna un inhaalmaneouvre, un indexering, un reparatietoeslag.”

PUEBLO NO POR MAS

E lider di oposicion, mr. Mike Eman, ta kere cu mester tin un bari sin fondo caminda 1.6 miljard Florin a disparce pasobra no ta mir’e cerca nos pueblo, no ta mir’e na infrastructura, ni na scol. Alcontrario, awo ta cera scol, ta cobra schoolgeld barbaro, ta kita remedi di nos grandinan y ta sigui impone medida.

E lider di oposicion, mr. Mike Eman ta conclui cu henter e pensamento cu bo por keda impone medida y cu e no ta bay tin un impacto riba bo economia y pueblo, ta un pensamento hopi robes di hendenan cu solamente ta biba den un “bubble”, pero no ta wak e realidad cu nos ciudadanonan ta pasando aden.