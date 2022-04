“E contesta di Secretario di Estado van Huffelen ariba nos carta pa cu aplicación di basisbeurs ta satisface nos parcialmente”, asina lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman a reacciona riba e contesta cu el a haya riba su pregunta pa loke ta re-introduccion di un basisbeurs na Hulanda y si esaki lo conta tambe pa studiantenan di Aruba y e otro islanan Hulandes. Eman a haci e pregunta pasobra Basisbeurs lo combini studiantenan di Aruba, pasobra otro cu studielening, locual haya na asistencia fianciero pa medio di beurs e studiante no mester paga bek.

Secretario di Estado ta contesta Eman: “de studenten uit Aruba die in Nederland komen studeren kunnen dus, als de basisbeurs terugkeert in 2023, hier ook aanspraak op maken”.

Eman ta bisa cu esaki ta parti di nos deseo, e lider di fraccion ta a indica cu lo tabata mas bunita ainda si studiantenan di Aruba cu ta bay studia na un otro lugar cu no ta Hulanda tambe por haci un apelacion riba e basisbeurs na 2023. Eman ta bisa: Pa un interpretacion amplio asina di e concepto “Koninkrijksbreed” ta mustra cu Hulanda aparentemente no ta cla ainda, pero esey no ta haci e alegria menos di e prome paso tuma na interes di e studiantenan di Aruba”.

“E compromiso aki sin duda ta un adelanto y ta consistente tambe cu e criteria cu ta worde sigui actualmente pa por yega na un studielening na Hulanda pa studiantenan di Aruba cu ta sigui nan estudio eynan”, Eman ta enfatisa.

Den su contestacion riba e carta di Eman e Secretario di Estado ta referi tambe na loke Eman ta pone enfasis riba dje di e interes grandi di enseñansa den comunidadnan chikito cu ta depende di e capacidad y dedicacion di nan propio hendenan.

“Mi ta confirma esaki completamente. Enseñansa ta un condicion esencial pa por yega na un forsa laboral bon educa, como tambe pa ta e base di un crecemento economico y un bon clima di bida y oportunidadnan pa tur hende”, van Huffelen ta afirma.

Literalmente van Huffelen ta bisa: “Ik onderschrijf dat volledig. Onderwijs is een randvoorwaarde om te komen tot een goed opgeleide beroepsbevolking, alsook de basis voor economische groei en voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen”

E Secretario di Estado ta termina su carta na Eman cu e speransa cu su contesta den su carta na Eman a brinda claridad y e ta mira den enseñansa un balor comun y comparti den Reino. “E importancia di enseñansa como inversion den futuro lo keda uni nos”, asina van Huffelen, Secretario di Estado di Relacionnan den Reino a termina su carta na Eman; “Het belang van onderwijs als investering in de toekomst zal ons in het Koninkrijk blijven verbinden”.

