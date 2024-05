Durante e conferencia di sustenibilidad na Prince Edward Island, Canada a keda resalta cu Ex Promer Minister Mike Eman su ‘green vision’ ta keda resona serca e islanan. Eman a haya e invitacion pa ta un orador principal na e Summit hustamente pa motibo di e logrnan grandi riba tereno di sustenibilidad durante su administracion. Esaki a keda constata tambe den e comentarionan y pregunatanan di e Director Ehecutivo di Island Innovations, James Ellsmoor, durante un “one on one” cu tabata tin entre e director ehecutivo y Eman banda di su discurso pa e Summit.

Introduccion y Expresion di gratitud

Mike Eman, ex-Prome Minister di Aruba, a cuminsa su discurso gradiciendo e Minister pa e invitacion pa atende e Global Sustainable Islands Summit na Prince Edward Island, Canada. Ela describi e bunitesa di e isla den forma elocuente y e isla su conexion cu e famoso buki “Anne of Green Gables” di e escritora Lucy Maud Montgomery. Tambe ela mustra riba e compromiso di e isla na sostenebilidad y Eman a felicita e Minister Myers di

Medio Ambiente pa cu esaki.



Balornan Canades y Actonan di Caridad HistoricoEman a gana curason di e Canadesnan tambe recordando un momento historico, un bunita momento di benevolencia di Canadesnan haciendo referencia na e caridad cu habitantenan di Gander, Newfoundland, Canada a demostra dia 11 di September 2001, ora avionnan cu no por a baha na Merca a worde desvia y baha na gran cantidad na e aeropuerto di e luga chikito aki y miles di pasajero a wordo ricibi y hospeda cordialmente eynan. E storia real aki cu sr Eman a conta a forma e plataforma pa su tema central: e BON COMUN y e responsabilidad moral cu ta e elemento comun y mas fuerte di tur desaroyo pa sostenebilidad.

Vision emotivo di Eman riba e “why” di sustenibilidad

Locual a resalta durante e conferencia ta cu Eman den un forma hopi acohedor a pone un relacion entre e metanan di sustenibilidad y e “why” cu hopi vez ta bai perdi den hopi presentacion technico ariba “how”. Eman a referi na e “one-on-one” riba e programa. “Djies aki ami cu James Ellsmoor lo papia hopi riba e “how” nos a cana e meta di sustenibilidad na Aruba, pero den mi discurso lo mi kier trece un refleccion riba e “why” di e meta grandi aki”, Eman a envatisa. Den esaki Eman a referi na un debate cu tabata tin riba BBC entre scientifico grandi di Inglatera cu ta un atheista pronuncia, Richard Dawkins, y un lider spiritual grandi tambe di Inglatera, Jonathan Sacks.

Den e debate cu Sacks, Dawkins a cuestiona un storia biblico. E scientifico atheista a puntra Sacks si e por duna un splicacion scientifico con Mozes a habri e lamar pa e refugiadonan di e Egypto por a cruza. Riba e “how question” aki e lider spiritual Sacks a contesta Dawkins: “mi no por bisabo con Mozes a habri e lama, pero mi por splicabo si “why” nos Creador a duna Mozes e forza pa salba un pueblo di worde atrapa dor di e ehercito grandi y poderoso di Egypto, pasobra nos Creador kier a scapa un pueblo cu tabata esclabisa y tortura durante siglos pa logra nan libertad y felicidad. Cu esaki Eman a ilustra importancia di “why” y a apela pa un “new convenant” pa pone “common good as a guiding star in the pursuit of sustainability”.