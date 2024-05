“Mike Eman tabata instrumental den lidera Aruba su vision riba sostenibilidad, liderando iniciativanan ehemplar y pionero pa mundo y hopi importante den energía renovable y innovacion”, esaki tabata algún di e bunita palabranan dedica na introducción di Eman dor di, James Ellsmoor, e Director Ehecutivo di organización Island Innovations cu a organiza e evento Global Sustainable Islands Summit.

Ellsmore a sigui enfatisa cu e presencia di oradornan distinguí manera Eman ta comproba e importancia di e evento, no únicamente pa organización Island Innovation, pero en especial pa e futuro di islanan mundialmente.

Eman a worde invita pa ta un orador principal na e Conferencia aki riba sostenibilidad dor di Minister Steven Myers, encarga cu Medio Ambiente y Cambio Climatico di e isla Canades Prince Edward Island. Tambe Eman a tene un “one on one” cu Ellsmoor dor di e Director mes pa repasa e trabaonan pionero den area di sostenibilidad cu a worde haci na Aruba durante e period di gobernacion di Gabinete Mike Eman.

E CONFERENCIA

E “Global Sustainable Islands Summit 2024” cu ta wordo co-organisa pa Gobierno di Prince Erward Island, ta un evento unico dedica na promocion di desaroyo di sostenibilidad rond di mundo. E encuentro aki a trece hunto un grupo diverso di profesionalnan, investigadornan, gobernantenan, lidernan di islanan y studiantenan cu ta pasiona pa crea un futuro mas sostenibel pa islanan rond di mundo.



TEMANAN GREEN Y DI INNOVACIONE cumbre ta un plataforma pa intercambio di conocemento, cooperacion y exploracion di solucionnan innovativo. E areanan cu a concentra riba dje ta inclui: Cuadronan di maneho y financiamento pa energia renovabel y ‘tecnologia limpi” (cleantech); Transporte sostenibel y infrastructura resiliente; Eficiencia di energia y con pa warda (almacenahe) di energía; Adaptacion na cambio di clima y creación di resiliencia; Envolvimiento di comunidad riba caminda pa un “futuro di poco carbon” (“low-carbon future”); Inovacion y tecnologia pa un desaroyo sostenibel di islanan.

ESENCIA DI SOSTENIBILIDAD Y BON COMUN

Eman a enfasisa cu sostenibilidad lo mester wordo mira mas den e cuadro mas amplio di Bon Comun. El a argumenta cu desaroyo sostenibel ta trata di conservacion di medio ambiente y crecemento economico responsabel, pasobra finalmente ta bay pa sigura ekidad social y e bienestar sostenibel di futuro generacionnan. “Pesey sostenebilidad ta e caminda pa un meta mas grandi, door di sigura cu nos recursonan natural ta wordo maneha den forma sabi, cu nos ta proteha nos sistemanan ecologico y nos economianan ta resiliente y inclusivo.” Hopi apaluso Mike Eman a ricibi ora e a enfatisa su conviccion cu “nos islanan no mester enfoca riba hotel di 5 strea so, nos kier schoolnan di 5 strea pa nos jiunan, barionan cu seguridad y ambiente di harmonia di 5 strea pa nos conciudadanaonan, cuido di nos grandinan di 5 strea, hospital di 5 strea pa nos comunidad’. Enfocando asina e accento riba e BON COMUN como e meta principal di sostenibilidad. Eman su efoke riba e “why” di sostenibilidad den e conferencia a haya masha hopi apoyo y admiracion serca e oradornan despues. Den siguiente relato lo amplia mas riba e discurso acohedor di lider di AVP y ex Promer Minister Mike Eman.