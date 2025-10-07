Di un bon persona den bon caminda cu famia y cas Elton Kock conoci como Koki a cambia completemente debi na e vicio di drogs, door di bay tras di mal amigonan y usa droga y bay atras. Ultimo aña Koki ta den un racha di ladronicia, el a bay afo pa recupera pero nada el a bin Aruba sin keda pa haya su tratamento. Ultimo tempo Elton Koki ta riba un racha di ladronicia tur caminda ta purba horta ultimo a haya un bati na Seroe Janchi di e adictonan ambulante di e choller house cu tin na Seroe Janchi.
Claramente camaranan di cas na Pavia a capta un auto a baha Koki y e drenta cura di cas di hende pa horta. Sin miedo el a bay na un auto habri esaki y coba aden buscs cos di horta.
Cu otro palabrs ta Koki ta manda, pero nos leynan awendia y e hueznan ta laga e “choller” sali afo mas lihe cu un persona normal dune un bati of lage na werki ta esun cu castigo ta baha riba dje pisa te bay sinta na KIA.