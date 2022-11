Internacional: Despues di a enfrenta avalancha di critica pa e plan di cobra e usuarionan di Twitter e prijs di $19.99 pa luna cu e meta pa haya y mantene cuentanan di usuario verifica, Elon Musk a bin cu un oferta rebaha di $8.

Segun CNN a ordo informa anteriormente, banda di esaki Musk ta trahando pa actualisa su servicio di subscripcion di “Twitter Blue” cual ta costa $4.99 pa luna pa e por tin e funcion di verificacion. Pa e clientenan cu ya tin verificacion blauw “Twitter Blue” cu no cuminsa paga e prijs di mas halto cual ta $19.99 pa luna dentro di e proximo 90 dianan, nan lo perde dicho marca di verificacion.

Mes ora cu e noticia aki a sali na cla esaki a cay den mal tera cerca algun usuario cu ta haciendo uso di Twitter pa hopi tempo y cu tin mas di 7 miyon di siguidornan ariba e plataforma. Un ehempel ta e autor Stephen King, cu a publica cu e pensa cu ta Twitter lo mester page y no vice versa.

Elon Musk a splica di su banda na Stephen King cu e di algun manera nan como empresa meter paga nan gastonan y cu Twitter no por depende solamente di advertencianan comercial. E argumentacion di Musk ta refleha e urgencia cu e tin pa aumenta e ganashi di un negoshi cu a perde placa durante mayoria di e tempo di su historia. Banda di a bin cu un prijs pa luna pa usuarionan di Twiter tambe e la kita diferente ehecutivonan principal di dicho negoshi.

Awor e marca di verificacion “ Twitter Blue” a bira un simbolo di status entre e usuarionan. Asina tambe e usuarionan di Twitter por mira cual cuenta ta autentico y cualnan no ta cay den rango aki, specialmente pa celebridadnan , marcanan reconoci y influencers.