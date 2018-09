Elogio pa Plataforma Hobennan Profesional (PHP) cu a realisa Tienda di Ley

Recientemente a keda habri un otro instrumento na bienestar di pueblo cu ta e Tienda di Ley. Lider di AVP, mr. Mike Eman na e ocasion aki a duna elogio na e Plataforma Hobennan Profesional (PHP) cu e logro aki y a splica pakico ta importante cu tin un Tienda di Ley y con esaki ta sirbi interes di pueblo.

Eman a recorda cu siman pasa un iniciativa bunita a wordo tuma dor di algun studiantenan di Universidad di Aruba (UA) pa organisa of crea un division nobo den partido AVP, un division cu ta specificamente pa hobennan profesional.

El a haya e nomber di Plataforma Hobennan Profesional. Asina recientemente durante e Cumbre 2018 e grupo aki a presenta nan agenda cu ideanan pa por contribui na e sociedad.

Un di e proyectonan cu a wordo lansa durante e Cumbre ta un Tienda di Ley.

“Ta hopi bunita pa mira eficiencia di e hobennan aki. Nos no ta ni dos weekend despues di e Cumbre y ya caba e hobennan di e Plataforma Hobennan Profesional ta cla pa cuminsa cu apertura di Tienda di Ley. Y por mira cu ya caba tin hopi interes pa haya asesoramento di e hobennan aki,” e lider di partido a comenta.

Eman a bisa di ta sinti un orguyo masha grandi mirando con hobennan studiante di ley ta dispuesto pa pone nan tempo disponibel den fin di siman pa duna ciudadanonan conseho huridico gratuitamente. Esunnan cu ta traha den e division aki ta personanan cu ta studiando ley, graduadonan y tambe nan a haya ayudo e Diasabra aki di Abogado Gabriela Sjiem Fat.

E hobenan studiante ta poniendo nan tempo disponibel den e Tienda di Ley y esey ta algo di aprecia. Ta trata di hobennan cu gran talento y devocion pa loke nan ta haci, den e caso aki pa yuda pueblo y nan pais, Eman a comenta.

Un di e hobenan di PHP cu tambe a dirigi palabra na apertura di Tienda di Ley Cecilia. Wendrick den forma humilde a papia cu e fecha ta uno hopi special pasobra ta inaugura Tienda di Ley pa brinda un variedad di servicio na comunidad.

“Un iniciativa cu a nace for di un grupo di hoben profesional y academico cu ta activo den un forma positivo, mustrando un boluntad pa yuda nos ciudadano y cu kier nifica algo den e comunidad.” El a splica cu meta principal di Tienda di Ley ta pa brinda asistencia, conseho huridico na esnan cu mester di esaki.

“Tur persona tin derecho pa haya asistencia huridico y di e forma aki ta haci e asistencia huridico accesibel na tur persona di nos comunidad, cu berdaderamente mester di esaki.”

E hoben profesional a bisa tambe pa keda pendiente pasobra esaki ta e prome proyecto di un serie cu Plataforma Hobennan Profesional di AVP lo bini cun’e pa yuda y sirbi e pueblo di Aruba. “Nos ta un grupo di hoben cu un compromiso cu e pueblo, cu tin e boluntad pa contribui na nos comunidad.”

Otro hoben profesional cu a pone su tempo disponibel na Tienda di Ley ta Kamilah Dammers, kende a expresa di ta hopi contento di mira asina hopi cara presente riba e prome dia di Tienda di Ley.

“Semper ora cu un proyecto cuminsa bo no ta spera hopi hende. Asina mes mi ta mira varios persona cu kier busca e asistencia cu kisas no ta accesibel pa nan eyfo. Mi ta contento tambe di ta rond di tanto hoben cu ta studiando y profesional den e proyecto aki.”

El a splica cu e mes no ta specialisa den ley, pa cual e mes ta siña di esaki. Pero hunto cu su colega Victoria nan lo bay ta trahando pa yuda ciudadanonan hinca un Curriculum den otro ora cu nan ta buscando trabou.

Ta masha importante pa e persona cu ta aplica pa un trabou entrega un carta bon hinca den otro y atractivo. P’esey ta importante e servicionan cu Tienda di Ley ta ofrece. Hunto cu esaki ta bay brinda ayudo tambe na ciudadanonan pa interpreta cartanan cu nan ta ricibi for di diferente departamentonan di Gobierno of otro instancianan, sea pa e idioma of e contenido tecnico. Lo yuda e ciudadano duna nan reaccion riba e tipo di cartanan aki.

Dammers a bisa cu nan ta habri pa cualkier otro tipo di servicio cu comunidad ta interesa pa nan brinda. Personanan cu ta interesa pa duna nan colaboracion den e Tienda di Ley tambe ta bon-bini den e Plataforma.

Lider di partido Mike Eman a felicita e grupo di hoben y a expresa cu esaki ta un momento hopi importante ya cu e hobennan a realisa un soño cu nan tabatin.

El a introduci henter e directiva di Plataforma Hobennan Profesional cu ta consisti di: Timothy Fowler; Wendert Cicilia; Jessy Bruges; Wendrick Cicilia; Gerick Croes; Victoria Sequera; Juan Manuel Kelly y Kamilah Dammers.

A toca honor na Juan Manuel Kelly y Victoria Sequera pa devela e nomber poni riba e oficina na Cas di Partido cu ta bisa Tienda di Ley. Di biaha a bai over na asisti e personan cu ya na e promer dia a acudi pa consulta, conseho y ajudo.

