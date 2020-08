Elmer Theman ” Skuchami “

Elmer Themen no ta un desconoci den farandula di Aruba, al contrario. Basta aña pasa e tabata masha mira cu “Estrellas del Barrio” cu tabata un grupo di gaita tradicional hopi exito, tambe e e la milita pa basta tempo den Claudius Philips y su OR.E.O. como guitarista y vocalista. Nos ta corda ainda cu Elmer tin tras di su nomber un di e hitnan popular di OREO, pero cu tempo e la dicidi aleha su mes di e luz di espectaculo local y dedica su mes na su trabao cu ta rekeri hopi tempo y dedicacion.

Elmer a conta cu e tin hopi tema skirbi y bon warda, pero segun tempo pasa e lo sigui graba.

Esnan cu conoce Elmer bon sa cu e ta un persona hopi ‘low profile’ y te hasta por bisa cu e ta un persona hopi timido.

Loke si mester señala cu e tin un talento cu semper e la keda haci uso di djie ora cu e haya tempo.

Pero pa bolbe ken riba e tema cu e la caba di lanza, e ta señala cu e biaha aki e ta escohe e tema aki cu tin 22 aña warda y e la sinti cu esaki t’e momento corecto pa ensambla esaki y dune su curpa p’e por wak luz di dia.

Relaciona cu esaki e la ascerca Michael Odor cu no ta un persona desconoci pa haci e areglo, programacion y grabacion di e tema.

Den studio na momento di graba cada biaha tabata surgi un idea nobo, cos cu Elmer tin warda den su mente cu e por combina cu su melodia y guitara.

P’esey Elmer a busca e asistencia vocal di Jemina Mejia cu ta un vocalista c’un stem sublime c’un color unico sin duda algun, ademas den p’e grabacion haña su peso a solisita tambe Lazaro Barizonte cu a graba e liña di Alt y Tenor sax plus flauta.

E concepto completo di e tema’ki tin tu ingredient musical, harmonico y vocal p’abo tambe cant’e, ademas e storia sin duda algun por a pasa cada un di nos of un ser kere.

“Ay mi Dios no bandona’mi, t’abo so por transforma’mi….. Skucha’mi y pordona’mi, no bandona’mi” ta parti di e letra di e exito aki cu sigur tin un luga special riba e diferente playlist di stacion nan local.

