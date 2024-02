Recien ELMAR y SETAR a introduci un opcion conveniente di pago pa SmartUp y ChargeUp riba Pay.Aw app di SETAR. E lansamento di pago digital via Pay.Aw tabata un introduccion di metodo addicional di pago di ELMAR, na banda di e otro metodonan di pago existente pa su clientenan cu ta prefera un transacion personal.

>ELMAR su meta ta keda pa ofrece su clientenan diferente opcion di pago considerando tur preferencia di su clientenan cu ta prefera transacion online y su clientenan cu ta prefera un transacion personal.



Team ELMAR, en colaboracion cu Team SETAR, ta anuncia un Atardi di Informacion especialmente pa clientenan di SmartUp y Chargeup. E meta primario di e atardi aki ta pa brinda e clientenan informacion valioso y asistencia pa crea un cuenta y domina e proceso di recarga nan meter SmartUp Prepaid y EV ChargeUp uzando e app Pay.Aw di SETAR.E evento lo tuma lugar diamars, 6 di februari, for di 5:00 pm pa 8:00 pm na Showroom di ELMAR Oranjestad. Clientenan di SmartUp y ChargeUp ta bonbini pa pasa cualkier momento durante e evento.

Durante e atardi, e asistencianan ta inclui:

– Asistencia pa crea un cuenta riba e Pay.Aw app

– Comprendemento di e beneficionan di e Pay.Aw app

– Guia paso-paso riba con pa recarga meter SmartUp of ChargeUp via e app

– Resolvi cualkier pregunta of preocupacion relaciona cu SmartUp y ChargeUp, y e app Pay.Aw

E miembronan di Team ELMAR y Team SETAR lo ta disponibel pa brinda asistencia y sosten personalisa durante e atardi. E evento aki ta diseña pa duna e conocimento y hermentanan necesario pa un experiencia sin problema. Nos ta encurasha tur cliente di SmartUp y ChargeUp pa marca nan calendario y bishita nos Atard di Informacion aki. Hunto, nos lo inicia un caminda pa mas conveniencia y eficiencia cu SmartUp, ChargeUp y e app Pay.Aw.

Nos ta warda bo riba diamars, 6 di februari, na Showroom di ELMAR Oranjestad!