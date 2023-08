ELMAR ta dedica pa sigui promove un trafico sigur y pa proteha nos infrastructura electrico na Aruba. Den nos esfuersonan pa realisa esaki, nos ta comparti informacion tocante accidente di auto envolviende poste di luz di caya.

Un tendencia preocupante ta e cantidad di accidente di auto envolviendo postenan specialmente durante fin di siman. Nos ta registra entre 1 pa 2 caso di accidente di auto envolviendo postenan di luz di caya pa siman.

Te cu awe, durante 2023, nos a registra un total di 54 caso di accidentenan di auto envolviendo postenan di luz di caya. Esaki ta alarmante. Den e 54 casonan, 24 a sosode entre 11:00 PM pa 6:00 AM. Comparando añanan anterior, tin un aumento den casonan. Na e aña anterior, e suma total tabata 122 caso di accidentenan similar. Y na 2021, e suma total taba 107 casonan. E impacto di e accidente no ta solamente riba e infrastructura di coriente, pero tambe ta laga areanan den cercania sin suministro di coriente.

E informacion aki no ta inclui casonan unda trucknan ta ranca liñanan di distribucion. Tampoco casonan unda ELMAR no ta wordo poni na altura di e accidente. Alabes ta preocupante e casonan di “hit & run”, specialmente caminda ELMAR no ta wordo informa tocante e daño causa. E consecuencia di esaki ta cu nan ta pone conductor y peaton den cercania di e poste y e sistema di coriente den e area den un situacion vulnerabel.

Nos sa ricibi pregunta of sugerencia pa aloca e infrastructura electrico bou tera. Actualmente, e grid di coriente na Aruba ta 43% riba tera y 57% bou tera. E motibo di esaki ta e falta di espacio y tereno pa sigui construi mas trafohuizen rond di Aruba pa aloca henter e grid di coriente bou tera. Ademas cu e tera di Aruba ta seco y duro cu ta trece costonan halto pa coloca henter e grid di coriente bou tera. Den tur dos caso, e infrastructura di trafico di Aruba lo inclui postenan di luz di caya.

Pa e motibo aki, nos ta pidi tur conductor pa maneha cu cuidou, sigui reglanan di trafico, pa asina evita accidente di auto y mantene siguridad di trafico. Nos ta realisa cu esfuersonan cu nos ta haci pa mantene nos infrastructura electrico ta bay man den man cu e esfuersonan di nos comunidad pa maneha consciente den trafico.

Cuida bo mes y cuida otro. Tur hende riba caminda ta forma parti di nos comunidad, y nos tin cu traha hunto pa mantene un ambiente di trafico sigur pa un y tur.