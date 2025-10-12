ELMAR: Trabou di mantencion den transformatorhuizen Pos Chiquito riba diamars 14 di oktober 2025, Madiki riba diaranson 15 di oktober y Bernhardstraat riba diahuebs 16 di oktober 2025.
Pa sigui garantisa suministro di electricidad; ELMAR lo ehecuta trabou di mantencion den e area di Pos Chiquito, Madiki, Bernhardstraat y vecindario.
Durante e trabou, ta necesario pa desconecta temporalmente e coriente pa garantisa seguridad tanto pa ELMAR su tecniconan como habitantenan y negoshinan den e area.
Pa mira e lista di adresnan afecta, bishita www.elmar.aw/planned-work. Danki pa e comprension.