Cu e ultimo weekend di Carnaval cerca, ELMAR ta emiti un aviso importante na e comunidad, particularmente esnan cu tin un kavel den e area di Vondellaan riba ruta di carnaval.

E area di Vondellaan, manera hopi parti di Aruba, ta crusa cu infrastructura electrico bou di tera, incluyendo kabelnan di 60 KV di voltahe halto pa sigura distribucion confiabel di coriente pa casnan y negoshinan rond di Aruba. ELMAR a ricibi informe cu tin personanan cu ta uzando piknan pa hinca bou tera, lubidando cu nan ta coriendo potencial peliger electrico.

Intentando di hinca piknan den tera sin e mapa di e kabelnan ta pone riesgonan significante no solamente pa e individuo cu ta ehecuta e accion, pero tambe pa comunidad en general. Pa salvaguardia contra e peligeronan aki, ELMAR ta conseha doñonan di kavelnan pa no uza pik pa ancra, enbes di esaki, nos ta recomenda utiliza solucionnan alternativo manera saconan di santo, peso, of piedra, cu no ta envolvi boramento den tera.

Danki pa e comprension. Nos ta desea henter Aruba un ultimo weekend di Carnaval dushi, sano y sigur!