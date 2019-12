Elmar ta lamenta cu cliente a pone famianan den situacion dificil

Recientemente Elmar a tuma nota di declaracionan haci den prensa door di un grupo di famia cu a keda perhudica door di un cliente di Elmar.

E cliente di Elmar en cuestion a bin firma pa desconecta e servicio na su percela. Ora cliente pidi esey Elmar mester cumpli cu e peticion.

Despues cu e trabou a keda haci, a bin sali na cla cu e cliente di Elmar tabata duna mas hende riba e mesun tereno coriente via su instalacion. Esaki ta algo cu Elmar no tabata na altura di dje.

Aunke cu Elmar tin comprension pa e situacion, segun procedura y ley Elmar no por conecta servicio di coriente sin autorisacion di e doño di e percela.

Mirando e situacion fastioso aki Elmar a bay haci un investigacion na e percela y a constata cu e instalacion di coriente no ta cumpli cu e normanan di instalacion di coriente.

Elmar a pone DTI na altura di e situacion na e sitio. Elmar ta lamenta cu e cliente aki a pone e 18 famianan den e situacion dificil aki.

Comments

comments