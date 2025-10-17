Pa prome bes, ELMAR ta participa na FRED Job Fair & Conference riba diasabra 18 di oktober 2025 na WTC Rotterdam, for di 11or di mainta te cu 6or di atardi.
ELMAR ta invita tur profesional y studiante cu ta biba na Hulanda pa bin pasa na nan booth #36 y conoce mas tocante nan compania, nan cultura di trabou, y e oportunidadnan cu ELMAR tin pa ofrece na Aruba.
ELMAR ta presente na FRED pa conecta cu nos talentonan local y regional cu ta desea pa bolbe bek na cas of ta interesa den un carera innovativo den e area di energia, tecnologia y servicio. ELMAR ta e proveedor di energia na Aruba y ta conmemorando 75 aña na 2025, pa mas informacion tocante ELMAR, bishita www.elmar.aw.
Bin papia cu nan team, descubri e posibilidadnan, y topa cu ELMAR na FRED Expo. Nan ta spera bo diasabra na WTC Rotterdam!
Pa mas informacion riba FRED Job Fair & Conference, bishita www.fredexpo.com.