Gerencia di ELMAR ta participa na comunidad di Aruba cu recientemente nan sistemanan di netwerk a keda ataka pa un grupo di hackers. Tabata riba diahuebs, 11 di september 2025, 7:02 AM, N.V. ELMAR a detecta un problema tecnico cu a causa un interupcion temporario den aplicacionnan y sistemanan. Pa 8:03 AM, ELMAR a emiti su prome comunicado publico na clientenan y stakeholders, y a sigui duna actualisacion continuo. E mesun dia a cuminsa restauracion di e sistema. Pa siguiente dia 12 di september, mayoria di e aplicacion ya tabata restaura y e servicio na clientenan tabata operacional. Finalmente, pa 14 di september, tur aplicacion tabata completamente operacional atrobe.
ELMAR ta trahando hunto cu expertonan internacional den cybersecurity y cu autoridadnan local, pa investiga e incidente y asisti cu e respuesta, den un esfuerso conhunto pa reforsa seguridad y monitoreo di e sistemanan. Den cuadro di e investigacion andando, ELMAR ta informa cu e efectonan registra tabata consecuencianan di e ransomware attack.
Esaki ta loke por confirma na e momento aki:
● Aplicacionnan di ELMAR a wordo afecta, pero tur ta bek den operacion desde 14 di september.
● E lista di cliente y informacion di customer account a wordo extrai den un forma no autorisa.
● E grid y meternan a keda protegi, y suministro ta sigui na un forma sigur y sin interupcion.
● E ransomware attack a wordo adresa y ELMAR su sistemanan ta restaura den un forma sigur.
“Esaki no ta solamente un atake riba sistema di ELMAR, sino tambe riba e confiansa cu nos ta comparti cu nos comunidad. Nos ta tuma e situacion aki sumamente na serio, cu enfoke riba proteha nos clientenan, fortifica nos defensa, y mantene nos comunidad totalmente informa”, segun Sr. Anthony Irausquin, director di ELMAR.
ELMAR continuamente ta inverti den proteccion di su grid electrico y servicio na cliente. Atakenan cibernetico ta aumentando mundialmente, afectando companianan y utilidadnan den diferente sector. Esaki ta motibo pakico e enfasis di ELMAR ta pa sigui fortalece y adapta nos sistema di defensa debi cu e atakenan cibernetico ta sigui evoluciona.
Guia pa Cliente
ELMAR ta informa su clientenan cu e servicio di ELMAR por sigui wordo uza normal. Nos ta pidi tur cliente pa sigui guianan di online safety. Pa pregunta, clientenan por tuma contact via [email protected].
Compromiso cu Transparencia
Aunke na Aruba no tin un obligacion legal pa divulga incidente manera esaki, compara cu GDPR na Europa, ELMAR ta scohe pa informa su clientenan y comunidad.
ELMAR ta lamenta cualke preocupacion cu e incidente aki por a causa, sinembargo ta garantisa comunidad cu tur esfuerso local y internacional necesario a wordo haci y ta continua pa fortalece defensa di nos sistemanan pa garantisa stabilidad di suministro di electricidad y e mihor servicio na comunidad.
ELMAR ta gradici su personal tecnico y partnernan local y internacional cu a responde rapido y efectivo pa limita e impacto di e atake cibernetico. Investigacion ta continuando y segun tin mas informacion, ELMAR lo percura pa informa comunidad.