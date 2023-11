ANUNCIO IMPORTANTE RELACIONA CU MENSAHENAN (SMS) FRAUDULENTE: Nos kier informa riba un asunto preocupante cu a yega na nos atencion recientemente. Nos a ricibi informenan relaciona cu ricibimento di un mensahe via texto (SMS) supuestamente manda door di ELMAR.

E mensahe via texto (SMS) aki ta raportando falsamente cu e suministro di coriente lo wordo desconecta si no paga dentro di un periodo di 2 dia.

Nos kier clarifica cu ELMAR no ta uzando e servicio di SMS pa informa clientenan tocante desconexion di servicio pa motibo di falta di pago. ELMAR no lo manda peticion pa pago cu no ta conforme nos metodonan usual di pago.

Danki pa bo confiansa continuo den ELMAR. Nos ta aki pa atende cu cualkier pregunta of preocupacion cu bo por tin, porfabor tuma contacto cu nos Contact Center na [email protected] of +297 523-7100.