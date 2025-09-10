ELMAR ta agradecido pa e oportunidad pa por a forma parti di Golden Age Expo 2025 – Senior Wellness Event, cu a tuma lugar diasabra 6 di september 2025. E evento tabata un gran exito, cual a uni hopi adulto mayor, pensionadonan y famia den un ambiente di conocemento y bienestar.

Durante e expo, e booth di ELMAR tabata un punto di encuentro activo y informativo, unda nan team a brinda informacion valioso riba energia y servicio electrico, incluyendo:

● E uzo y beneficio di Prepaid SmartUp Meter

● Compronde bo Cobransa y hopi tips util riba maneho di energia

● Guia pa uza nan plataforma e-Connect y haci pago online

● Informacion tocante aplicacion pa meter y solicitud nan online

E booth di ELMAR tabata e punto principal di interaccion, unda nan representantenan tabata disponibel pa atende preguntanan y duna informacion riba nan servicionan.

Ademas, ELMAR a duna un presentacion informativo durante e evento, brindando mas informacion riba temanan relevante pa nan clientenan.

ELMAR kier extende nos gradicimento na e organisadornan di Golden Age Expo, pa e invitacion y pa e esfuerzo pa organisa un evento cu gran importancia pa e comunidad di adulto mayor.

Nan ta compromete pa sigui brinda servicio accesibel, transparente y digitalmente avansa, pa cu cada cliente, sin importa su edad, por maneha su coriente cu confiansa y facilidad.

Pa mas informacion tocante ELMAR su servicionan, por bishita www.elmar.aw of sigui nan canalnan social.