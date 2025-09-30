N.V. ELMAR ta informa cu, for di dialuna 1 di september 2025, su Contact Center na 523-7100 a cuminsa opera den un orario extendi, cubriendo for di dialuna te cu diabierna, te cu 12or di marduga. E cambio aki a ser implementa pa yuda brinda un servicio mas accesibel y conveniente pa nos clientenan, y ta reforsando e compromiso continuo di ELMAR cu atencion y calidad.

Durante siman laboral, cliente nan por yama e Contact Center pa haya asistencia riba un variedad di tema, incluyendo pregunta nan di su cuenta, SmartUp Meter, pago online, e-Connect y mas.

Tene na cuenta: ELMAR su Contact Center na 523-7100 ta disponibel awor te cu 12or di marduga for di dialuna te cu diabierna. Pa situacion nan cu urgencia manera un interrupcion di suministro di coriente, ELMAR su number di Storingsdienst na 523-7147 ta keda disponibel 24 ora pa dia, 7 dia pa siman.

Bo comodidad ta importante pa nos, sigui conecta cu ELMAR riba bo tempo, na bo manera.