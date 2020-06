Elmar no por sigui financia coriente di cliente cu no ta paga nan cuenta di coriente

NV Elmar a tuma nota di varios comentario riba e topico di cobransa di coriente, pa cual motibo Elmar ta desea di pone e discussion aki den un contexto mas amplio.

Desde inicio di e COVID19 crisis na maart 2020, NV Elmar a duna su clientenan un “espacio” unda no a desconecta coriente di esnan cu debe atrasa. Ta bon pa subraya cu Elmar mes no ta genera coriente pero ta cumpra esaki for di WEB Aruba NV. Na momento cu un cliente no ta paga su cuenta di coriente esaki ta nifica cu Elmar mester financia esaki ya cu Elmar si mester cumpli cu su pago na WEB Aruba NV.

E espacio cu Elmar ta brindando pa mas cu 3 luna caba a resulta den un situacion unda hopi cliente no a paga nan cuenta di coriente. Apesar cu NV Elmar a keda brinda servicio di caha durante e periodo di shelter in place, toch hopi cliente a keda sin paga. E presion cu esaki a pone riba e situacion financiero di NV Elmar ta enorme y a yega na un punto cu no por sigui financia consumo di coriente di esnan cu no ta paga.

Ta pa e motibo aki ta pidiendo tur cliente pa actualisa nan cuenta na NV Elmar. NV Elmar tin comprension pa esnan cu a haya nan mes den un situacion financiero dificil y pesey tambe ta ofrece areglo di pago si ta necesario.

