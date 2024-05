Durante e ultimo dianan, tecniconan di ELMAR mes a logra di stabilisa e fayonan di coriente cu a causa molester y inconveniencia pa comunidad en general. Durante di e ultimo ora y dianan no a registra ningun fayo causa internamente pa sea; falta di mantencion of fayo di equipo of material tecnico. Mester informa si cu ELMAR a pospone pa algun siman varios trabao di mantencion, pa asina controla y limita e riesgonan pa cualkier fayo di coriente cu por surgi.

Awor ELMAR ta bay implementa un strategia mas acelera di mantencion cual lo consisti di inversion nobo adicional di material cual tempo di entrega ta keda un reto ainda. Locual ELMAR si no tin bao di su control ta e factornan di riesgo externo manera; Blaas di Helium, cual ta un artefacto explosivo, rancamento di cabel di parti trucknan di material di construccion of di carga y rancamento di palo di luz ora di accidente. P’esey mes ELMAR ta haci un apelacion pa hunto nos coopera pa mantene nos grid di coriente sigur y funcionando constante.