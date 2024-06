Aruba ta actualmente den e Temporada di Calor, cual ta di juni te cu september. Durante e periodo aki, ELMAR ta particularmente vigilante riba condicion di tempo. E luna mas caloroso y cu e consumo di coriente mas halto ta tur aña durante september. Den e luna di mei di e aña aki, nos a yega un consumo peak di 148.4 MW, cu ta surpasa e consumo peak di e aña pasa na september 2023 di 144.9 MW. Esey ta señalnan di temperatura creciente y e importancia di medidanan di seguridad.

Na e momento cu ELMAR ricibi notificacion for di Meteo Aruba tocante un Ola di Calor cu ta bin, nos lo inmediatamente reprograma trabou grandi di mantencion pa un momento mas sigur y mas apropia despues cu e Ola di Calor a pasa.

E salud y seguridad di ELMAR su clientenan y su tecniconan ta primordial. Haci trabou di mantencion durante un Ola di Calor por trece riesgo grandi pa salud. Door di pospone e actividadnan aki durante e periodonan aki, ELMAR ta trata pa proteha tur hende involvi contra e efectonan negativo di temperatura halto.

ELMAR lo notifica clientenan den e area cu e trabou di mantencion ta cancela. “Uitschakelberichten” y cancelacion di “Uitschakelbericht” ta wordo distribui riba radio, riba nos paginanan di medionan social, den corant, y riba nos website.

Pa cualkier inkietud of mas informacion riba trabounan di mantencion binidero, por fabor bishita nos website na https://www.elmar.aw/…/electricity-interruptions-due… of tuma contacto cu nos Team di Customer Service na [email protected]. Nos ta aprecia e comprension di nos clientenan ora nan implementa e medidanan di precaucion aki.