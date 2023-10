ELMAR ta masha contento pa anuncia e inauguracion oficial di e onderstation di Sabana Blanco nobo cu ta un logro sumamente importante, marcando e culminacion di un proyecto cu no solamente ta vital pa ELMAR, sino tambe pa henter comunidad Arubano.

Den e red di distribucion di ELMAR, nos Onderstation Sabana Blanco tin un rol importante, e ta transmiti coriente na 4 transformer di 60mil volt, cualnan ta Sabana Blanco mes y alabes na nos onderstationnan na Paardenbaai, Tanki Leendert y Palm Beach. E 4 transformernan aki hunto ta suministra mas di 10mil cliente cu coriente, cual ta 20% di e total clientenan di ELMAR, cu ta un total di 50mil cliente.

Na 2019 nos a wordo informa door di e compania GE cu no lo sigui duna apoyo mas na e instalacion anterior, pues cu componentenan tambe ta bira obsolete. Mesora ELMAR tambe a cuminsa pensa ariba otro opcion y despues di hopi deliberacion y estudio, a opta pa bai over pa construi un edificio nobo y reemplasa e ekipo aki pa uno mas moderno y mas compacto di e compania Hitachi, cu tabata anteriormente ABB.

E onderstation ta traha cu e posibilidad pa expande riba energia den futuro, considerando expansion riba proyectonan electrico, y alabes e crecemento di demanda den areanan hotelero. E demanda pa electricidad na Aruba a aumenta y ta sigi aumenta drasticamente. ELMAR semper a sa di hiba un maneho moderno y eficiente y cu un organizacion hopi avansa y integralmente computarisa cla pa sigui ofrece e pueblo di Aruba un servicio optimal. E instalacion aki ta conecta riba nos smartgrid cu ta duna ELMAR e posibilidad di opera y monitor e instalacion for di distancia tambe.

For di ELMAR, e proyecto aki a wordo lidera di principio door di nos ex-empleado Ingeniero Ronnie De Lannoy cu ta disfrutando di su pension pa 2 aña caba. Sigui pa nos ingeniero Etienne Wever cu a bira e ‘project leader’ encarga cu supervision di e construccion di nos onderstation nobo y tabata envolvi den tur fase di e desaroyo di nos onderstation.

E Onderstation nobo aki na Sabana Blanco a wordo dedica na nos ex-colega Julius Egbert “Bert” Lampe d.f.m. Ken tabata Bert Lampe? Bert Lampe a dedica 38 aña di servicio na nos compania y tabata un empleado ehemplar cu tabata eherce su trabou cu hopi dedicacion. Den tempo cu no tabata tin tanto tecnologia manera nos conoce awor, nos por a bisa cu Bert tabata conoce e red di distribucion casi completo for di su cabes. No tabata tin ningun reto cu Bert no tabata dispuesto pa resolve y semper cu un trankilidad y un sonrisa ariba su cara.

Pa a logra e proyecto aki, a conta cu colaboracion di diferente departamento manera Innovation & Engineering, Planning & Projects, Grid Quality Management y Underground Services. Tur e departamentonan aki a traha hunto pa asina por duna e servicio mas optimo y sigura un suministro di coriente electrico confiabel y di calidad. Esaki cu asistencia di e compania cu a traha e instalacion di GIS 60kV esta ABB/HITACHI, y tambe asistencia di e compania PRYSMIAN pa realoca e kabelnan di 60KV for di e instalacion existente y conectanan riba e instalacion nobo.

Nos kier gradici e comunidad di Aruba pa nan sosten continuo y comprension durante cualkier reto cu por a surgi den distribucion di coriente durante e periodo cu a traha riba e Onderstation. Nos ta extende nos gratitud na tur persona cu a hunga un rol ya sea directo of indirecto den e proyecto di nos onderstation nobo na Sabana Blanco, incluyendo nos stakeholders y empleadonan, esnan encarga cu e construccion di e edicio of instalacion den e edificio. Masha danki!