Instruccion pa bo registra na nos servicio di EV ChargeUp:

1. Download e app “evergo” riba Google Play of App Store

2. Habri e app y click “Sign up now”

3. Yena bo nomber, fam, email y crea un password

8. Lesa y checkmark e Terms & Conditions

4. Despues click “Create new account”

5. Habri e “Account activation” email den bo mail box

6. Click “Activate my account”

7. Pa completa registracion, yena bo “Billing information” den e app

9. Bishita cualkier un di nos sucursalnan pa firma bo participacion y activa bo EV ChargeUp wallet

10. Porfabor trece un ID valido pa firma bo participacion na nos pilot project

Pa mas informacion riba EV ChargeUp, bishita www.elmar.aw/EV of contact nos Contact Center di dialuna pa diabierna entre 7:45 am pa 4:15 pm na 523-7100 of [email protected]