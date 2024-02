Despues cu Aruba Gas Dealers Association (AGDA) a tuma e decision riba diabierna, 2 di februari 2024, pa stop cu e servicio di benta di coriente Prepaid sin notificacion previo na ELMAR of su clientenan, ELMAR a busca activamente solucionnan pa su clientenan di SmartUp Prepaid.

Durante e proceso aki, ELMAR a extende e orarionan di servicio di su sucursalnan te cu 8:00 pm, dunando oportunidad na su clientenan pa recarga nan cuenta. Ademas, clientenan di SmartUp Prepaid por tabata sigura cu e meter Prepaid a continua suministra coriente despues 8:00 pm, dunando asina e oportunidad pa recarga su siguiente mainta na un sucursal di ELMAR.

ELMAR ta satisfecho pa anuncia e reanudacion di su servicio di benta di coriente Prepaid na pomp stacionannan. Despues di renegociacion cu AGDA, e servicio ta wordo reanuda desde awe, diabierna 16 di februari 2024, na e siguiente pomp stacionnan pa clientenan di ELMAR cu ta prefera transaccion personal:

– Paradera

– Palm Beach

– Cura Cabai

Desde awor, por cumpra coriente Prepaid solamente den e forma di pago efectivo na e pomp stacion menciona ariba.

Durante e periodo di transicion aki, mientras ta reanudando e servicio na tur pomp stacion rond di Aruba, ELMAR su sucursal na Oranjestad lo habri mayan, diasabra 17 di februari 2024, for di 8:00 am te cu 12:00 pm. Entrante dialuna, 19 di februari 2024, e sucursalnan di ELMAR lo reanuda e orario di servicio na e orario normal.

ELMAR ta keda comprometi pa ofrece su clientenan diferente opcion pa recarga nan meter Prepaid segun nan preferencia. Pa clientenan cu ta prefera transaccion personal uzando tarheta di banco, por bishita e sucursalnan di ELMAR. Pa esnan cu ta prefera transaccion na forma efectivo, por bishita pomp stacion of sucursalnan. Y pa esnan cu ta prefera transaccion online, e app Pay.Aw ta disponibel.

30% di cliente di SmartUp Prepaid ya ta uzando Pay.Aw pa recarga nan meter Prepaid y ta continua aumentando. ELMAR kier sigui encurasha su clientenan cu ta prefera transaccion digital y cu ta dispone di un cuenta bancario, pa disfruta di e beneficio di compra via Pay.Aw, unda bo por Top Up unda cu ta y ki ora cu ta, tur dia, instantaneamente.

Pa tur ELMAR su clientenan cu ta dispone di un meter manual (keypad) Prepaid, ELMAR lo sigui activamente reemplaza esakinan pa smart meter Prepaid, pa asina duna e clientenan aki tambe e oportunidad pa utiliza e Pay.Aw app.

ELMAR kier expresa su gratitud na su clientenan di SmartUp Prepaid pa nan pasenshi y comprension durante e proceso aki. Pa mas informacion, tuma contacto cu nos Departamento di Customer Servie na +297 523-7100 of [email protected].

ELMAR ta keda comprometi pa sigui brinda servicio di coriente confiabel y conveniente na su clientenan.