Actualmente nos ta eherciendo trabou di reparacion ‘hot’, sin ‘shutdown’ e suministro di coriente riba liñanan di tension halto pa no interumpi e servicio di coriente den e areanan den vecindario di Turibana. Pa realisa e trabou di reparacion, nos mester a interumpi servicio di coriente di 8:00 am pa 2:00 pm riba laagspanningslijnen cu ta afecta mas o menos 20 cas of negoshi na Turibana.

E situacion di accident di auto cu ta involvi un poste di coriente no solamente ta causa daño na e grid di coriente di Aruba, pero tambe ta laga un area sin suministro di coriente temporalmente, cual ta causa incomodidad pa nos clientenan. Cada trabou di reparacion ta wordo evalua pa determina si e ta rekeri un ‘shutdown’ di suministro di coriente pa motibo di siguridad di nos tecniconan. Den caso cu nos por eherce ‘hotwork’, nos ta ‘insulate and isolate’ e kabelnan di voltahe halto pa eherce e trabou di reparacion sin interumpi e servicio di coriente. Cual ta e caso awo unda nos por sigui suministra coriente den e areanan rond di Turibana.

Un bes mas, nos kier haci un yamada na tur conductor pa maneha cu cuidou y consciente, sigui reglanan di trafico, pa asina evita accident di auto. Cuida bo mes y pa otro. Tur hende riba caminda ta forma parti di nos comunidad y nos tin cu traha hunto pa mantene un ambiente di trafico sigur pa un y tur.