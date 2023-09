Den nos esfuersonan continuo pa mantene transparencia y comunicacion abierto cu nos clientenan, nos ta duna un descripcion detaya riba e eventonan recien relaciona cu interupcionan den e suministro di coriente y e accionnan cu nos a tuma pa resolve e situacion. Awe mainta, mas o menos 11:00 AM, a surgi un situacion inespera di interupcion di coriente den areanan di; Cumana, Wayaca, Hooiberg, Santa Cruz, Balashi, Pos Chikito, Savaneta y nan vecindario. Nos sistemanan di comunicacion di grid a notifica nos central di un interupcion den e suministro di coriente. E sistema di comunicacion di grid a informa nos cu tin un problema den Sistema di instalacion di energia solar den e parti di produccion di energia, di e Parke Solar situa dilanti AAA. Inmediatamente nos ekipo tecnico a mobilisa pa responde na e situacion aki cu emergencia. Mientrastanto, un otro ekipo tecnico a isola e interupcion y transferi e carga electrico cu e meta pa reestablece e suministro di coriente lo mas pronto posibel den e areanan afecta. Mundialmente, tur compania di distribucion di coriente ta transferi carga di un kabel pa otro, haciendo uzo di un schakelinstallatie pa asina garantisa un suministro continuo di coriente durante of despues di un incidente. Debi na e accionnan aki, pa mas o menos 11:12 AM, ELMAR a logra reestablece e suministro di coriente den e siguiente areanan; Santa Cruz, Pos Chikito y Savaneta. Nos tecniconan no a para trabao ningun momento pa asina sigura cu e recuperacion di servicio ta bay mas lihe cu ta posibel. Pa mas o menos 11:49 AM, nos a logra reestablece completamente e suministro di coriente den tur area afecta, y tur cliente a recupera nan servicio di coriente. ELMAR ta transmiti y distribui coriente na e comunidad di Aruba, pa por cumpli cu esaki nos ta ricibi suministro di energia via diferente instalacion di produccion di energia, manera Parke Solar. Den colaboracion cu e propietario di e instalacion di energia solar afecta, nos tecniconan ta realisando un investigacion pa identifica y resolve e problema den e instalacion menciona. Na e momento aki, a tuma e decision pa mantene e instalacion solar for di servicio, pero manera a menciona anteriormente, nos a logra reestablece e suministro di coriente via transferencia di carga. Mundialmente, tur compania di distribucion di coriente ta utilisa e sistema aki (schakelinstallatie) pa asina garantisa cu suministro di coriente por continua no obstante un incidente of trabou planea. Poco despues, mas o menos pa 12:15 PM, nos sistema di comunicacion di grid a notifica nos di un otro problema den e distribucion di coriente den e area di; Wayaca, Santa Marta, Papilon, Jucuri, Mahuma y nan vecindario, cu ta forma parti di e mesun red electrico relaciona cu e interupcion anterior. Nos tecniconan a mobilisa inmediatamente pa e sitio pa identifica, atende y resolve e problema cu a causa e interupcion den e suministro di coriente. Na momento cu a yega na e sitio, nan a topa cu un candela den un di e instalacionnan di coriente den un trafohuis. Nos tecniconan mester a activa inmediatamente e protocolonan di seguridad relevante den e situacion critico aki, nan a logra extingui e candela y a yama e cuerpo di bombero como medida di precaucion. Mienstras cu e causa di e candela den e instalacion di coriente den e trafohuis no ta conoci ainda, e instalacion di coriente si a sufri hopi daño, casi completo. Nos ekipo ta dedica pa garantisa confiabilidad di e infrastructura di coriente den tur area di nos isla. Nos ta comprende e importancia di un bon servicio di coriente den bida y actividadnan diario di nos comunidad y nos ta aprecia e comprension durante e momento dificil aki cu por surgi. Nos personal ta comprometi pa sigui brinda e miho servicio posibel, y nos ta gradici tur habitante pa nan confiansa continuo. Pa obtene mas informacion y actualisacionnan den futuro, nos ta pidi nos comunidad mantene nan mes bon informa via e medio oficial di comunicacion riba Facebook; N.V. ELMAR.