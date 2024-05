ELMAR ta informa comunidad di 3 incidente di storing cu a sosode durante di e ultimo 24 ora. E promer incidente a sosode pa 12:12 AM di marduga den e bario di Jan flemming y vecindario, ora un poste di luz a pega candela. Mester remarca cu e condicionnan ambiental ta hunga un rol cu e tipo di incidentenan aki yama “Paalbrand” por sosode. E saltpeter riba e liña di distribucion y e awacero cu a fingi riba e liña y saltpeter ta causa e “Paalbrand”. ELMARsu tecniconan a actua rapido y pa 12:54 AM a resolve e problema y a reestablece e servicio di coriente pa e barionan concerni.

E di dos incidente di storing di coriente a sosode pa 4:09 AM di marduga y a afecta e barionan di Savaneta te cu Noord. Dos onderstation di ELMAR a keda afecta pa e storing aki. WEB a informa cu e storing aki a origina cerca di nan mes, y despues di alrededor di 45 minuut WEB a resolve e problema cu a surgi y por a bolbe suministra coriente na ELMAR y reestablece coriente pa tur e barionan afecta.

E di tres incidente a sosode pa 5:05 AM di mainta y a afecta e barionan di Seroe Pita te cu Tamarijn, y otro barionan den cercania. Tecniconan di ELMARtambe a yega rapido pa cuminsa haci e investigacion necesario di kico por ta e causa. Pa 5:30 AM tecniconan di ELMAR a identifica e problema y a logra resolv’e. Pa 5:30 di mainta a logra reestablece coriente pa e barionan afecta. Mientrastanto a bay over na haci trabounan di reparacion den e area directamente afecta.

ELMAR ta pidi disculpa pa e inconveniencia cu a surgi y ta sigui traha pa mantene e grid di Aruba den bon condicion y stabil.