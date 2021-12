E Campeonato Mundial 2021 di Para Taekwondo a tuma lugar riba 11 y 12 di December 2021 na Istanbul, Turkia. Tabata tin participacion di 250 atleta for di 41 nacion caminda cu Elliott Loonstra un biaha mas a haci historia no solamente na mundo pero pa Aruba tambe na e competencia importante aki obteniendo e di 5to lugar for di 29 participante.

Despues di e Weganan Paralympico 2020+1 na Tokyo, Japon, e regalan di competencia a wordo actualisa y asina unificando tres diferente clase den un, cual ta inclui cambio di peso for di 3 pa 5 den cada genero. E mesun cambionan aki a wordo aproba tambe pa e Weganan Paralympico 2024 na Paris, Francia. E cambionan ta hisa e quota di 72 na 120 participante, mescos cu e tabata na e Weganan Paralympico na Tokyo, Japon. Eynan Taekwondo a debuta como e segundo deporte di combate y Elliott tabata e unico atleta representando Aruba na Tokyo.

E dia di competencia pa Elliott na Turkia tabata riba 12 di december 2021 den clase masculino K44 -80kg (menos di 80 kg) den cual tabata tin participacion di 29 atleta for di 16 nacion compitiendo pa e podio.

Su prome pelea tabata contra e Serbio Hancik Kristijanden den ronda di 32. Elliott a domina e combate ganando 4-0 y asina ta logra pasa pa e siguiente ronda di 16. Aki el a competi contra di e representante di Uzbekistan Asadbek Toshtemirov, un atleta cu experiencia den un pelea excitante caminda cu den e ultimo 30 secondenan di e ronde di un total di 5 minuut, Aruba tabata un punto atras pero Elliott Loonstra a sa di mejora e score y asina termina e pelea cu un resultado hopi serca di 9-7 na su fabor. Esaki a catapulta Elliott pa e cuarto final hibando e mas serca di e tan anhela podio.

Den e cuarto final Elliott a enfrenta e Ruso Magomedzagir Isaldibirov cu tin tanto e 3er ranking mundial y 5to lugar na Weganan Paralympico na Tokyo. Pa motibo di su posicion e Ruso no tabata tin mester di competi den e ronda di eliminacion y a pasa directo pa e ronda di 16. Cu otro palabra, e tabata tin mas descanso como cu e tabata tin un pelea menos cu Elliott. E competidor Ruso tin gran experiencia como cu e ta participando desde 2017. E tin bon tecnica y ta fuerte y a sa di representa su mes como un oponente serio. Den e prome minuutnan e pelea tabata hopi pareu como cu e estrategia usa pa Elliott Loonstra a duna su fruto cancelando e tecnica di giro di Magomedzagir. Ya na mitar tempo y despues di e clash entre Elliott y Magomedzagir tabata notabel cu e Ruso tabata tin basta dolor den un rudia dunando Aruba speransa pa yega na e semifinal cu lo a garantisa un medaya. Despues cu e tecnico Ruso a pidi un time-out, Isaldibirov a recupera y a cuminsa aumenta e diferencia di punto riba e scoreboard. Kedando solamente 30 seconde di e pelea Elliott a drenta cu tur su energia y curashi cu un serie di tecnica cu na final no tabata suficiente pa gana e Ruso. E pelea a termina 19-8 na fabor di e Ruso. Na final di dia e Ruso Madomedzagir Isaldibirov a titula campeon mundial demonstrando cu e ta un atleta formidabel.

Tabata Elliott Loonstra su di dos aparicion na e Campeonato Mundial di Para Taekwondo su prome siendo na 2019 y caminda e tabata na ranking mundial #17. Den e edicion aki pa 2021, Elliott Loonstra ta logra e ranking mundial personal #5 for di 29 atleta y posicionando Aruba na ranking mundial #18 for di 41 pais den e tabla di posicion pa ekiponan mundial. Esaki ta un mehoracion enorme e increibel pa Elliott.

E Comite Paralympico di Aruba ta felicita Elliott Loonstra y su coach Luciano Mazzeo pa e excelente resultado na su prome evento na caminda pa e Weganan Paralympico 2024 na Paris, Francia. Un agradecimento profundo ta bay na famia Loonstra, especialmente na su mayornan Jean Y Andre pa nan apoyo incondicional y tambe na e pueblo di Aruba pa e apoyo constante duna na nos Atleta di Para Taekwondo como tambe nos Atleta Paralympico.

