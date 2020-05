Elite cu espectaculo visual riba hospital dedica na ‘Frontliners’ diadomingo awor 8Pm

Diadomingo awor dia 17 di Mei durante e programa di television ‘Live Sessions’, Elite Productions Aruba a prepara un proyeccion unico riba e edificio nobo di Hospital. E motibo tras di esaki ta pa asina duna honor na tur ‘frontliners’ cu ta trahando incansabel desde ‘Covid 19’. Rond mundo por a mira diferente forma creativo y aki na Aruba un di e ideanan ta pa hacie den forma di un ‘Video Mapping’ unico. E show visual lo inicia pa 8 or di anochi y ta pidi tur hende pamire via Tele Aruba Canal 13 y tambe via Elite Productions Aruba su pagina di facebook. E programa di diadomingo awor lo cuminsa pa 7 or di anochi cu presentacion musical di e banda popular Le Groove. Le Groove lo presenta tambe cu diferente sorpresa musical cu lo hacie un anochi sumamente ameno pa sinta cu famia na cas y mira e concierto bibo aki. Lo tin entrevista tambe cu Director di Elite Productions Sr. Krish Mahtani y Aruba Bank lo presenta su consehonan di siman cu ‘Bank Responsibly’.

E director creativo di Elite Productions a comenta cu a prepara un espectaculo visual cu lo hala masha hopi atencion. No solamente cu e lo ta promer biaha cu lo hasi ‘video mapping’ riba e edificio pero tambe e contenido lo ta hopi creativo pa asina duna un danki na tur persona cu ta trahando constantemente den diferente departamento y of organisacionan pa asina tin tur cos bou control durante e temporada aki di ‘Covid 19’. Un danki grandi tambe na e team di Hospital di Aruba pa a duna e permisonan necesario.

E siman aki e tema visual di e programa lo ta Parke Arikok. A graba e.o den e areas serca di Fontein unda cu lo por mira e imagenan durante e programa.

Live Sessions ta un patronisa pa Setar NV, KFC, Aruba Bank, Urataka Center, KFC y UR Designs. E produccion ta di Elite Productions & Entertainment Aruba supported Tele Aruba Canal 13. https://www.facebook.com/elitearuba/

Comments

comments