Elimina fenomeno di Uitzendbureau

Mester trece cambio den companianan cu ta contrata hende pa traha, segun Sr. Diego de Cuba, presidente di sindicato STA.

E fenomeno di uitzendbureau no ta necesario, pasobra cu segun STA, segun cualkier compania, vooral e aparato gubernamental y companianan cu ta di gobierno, mester zorg pa elimina esakinan, ya cu nan no ta yuda na nada. E companianan aki ta gana un cantidad di placa ariba cada trahado, cu ta placa cu por a bay pa esun cu a haci e trabao.

Un otro fenomeno, part time, lo mester elimin’e of of limit’e. E cuenta di part time aki, ta treciendo un problema masha grandi mes, mirando cuanto problema el a trece na aeropuerto y den horeca. Esaki ta situacionnan cu STA kier mira cambia.

Dia 15 di Januari, e documento ey lo mester ta entrega den man di minister di Labor, Sr. Glembert Croes. Esey ta e palabracion haci cun’e aña pasa durante un reunion. STA tabata tin su congreso, seminario y su delegadonan a papia palabra cla. Lo bay tene un reunion cu nan a corto plazo pa traha ariba e plan pa mustra gobierno, di e puntonan cu nan kier mira cambio den nan mas pronto posibel. E clase obreril merece miho, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.