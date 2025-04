Kralendijk – Ku orguyo, Bonaire Holding Maatschappij N.V. (BHM) ta anunsiá ku dia 1 di yanüari 2025, Elesiër ‘Ely’ Angel a keda nombrá komo direktora statutario di Tourism Corporation Bonaire (TCB).

Despues di un proseso di solisitut ekstenso, na fin di 2024, BHM a postulá Ely Angel na su akshonista, Entidat Públiko di Boneiru, komo direktora nobo di TCB. E postulashon akí a tuma lugá despues ku e direktor anterior, Miles Mercera, a baha komo tal. Dia 22 di aprel 2025, Entidat Públiko di Boneiru a aprobá Ely su nombramentu ofisialmente. El a ser nombrá pa un periodo di sinku aña komo direktora statutario di TCB. Ku e nombramentu akí, BHM ta reiterá su kompromiso pa ku e importansia di un selekshon kuidadoso i bon maneho.

Trayektoria

Ely Angel a nase i lanta na Boneiru. For di un edat hóben, e tin un laso fuerte tantu ku e isla akí komo ku turismo. El a kuminsá traha den sektor turístiko for di su 12 aña. Despues, el a haña su diploma di master den Tourism Destination Management na universidat di Breda, Hulanda. E estudio akí a dun’é e konosementu i preparashon nesesario pa funshoná den e sektor di turismo internashonal aktual. Ely ta traha na TCB for di 2021. Ei, el a hunga un ròl importante den desaroyo di diferente plan i proyektonan ku a kontribuí na kresementu di turismo na Boneiru. El a kolaborá estrechamente ku e tim pa fortifiká imágen di nos isla. Su nombramentu komo direktora ta garantisá kontinuidat i ta konektá bon ku e trabounan realisá bou di maneho di Miles Mercera.

Adely Susana-Jansen, direktora di BHM, a komentá: ‘Ta un honor di por konfia un talento lokal hóben manera Ely ku maneho di TCB. Mi por a mira kon el a krese den e tim durante e último kuater añanan. E ta un persona dediká ku konosé Boneiru manera su plant’i man, i un inovadó ku ta sinti un kompromiso fuerte ku turismo sostenibel. Mi ta konvensí ku huntu ku e tim di TCB, Ely ta bai alsa nivel di turismo na Boneiru.’ Komo direktora, Ely lo sigui desaroyá Boneiru komo un destinashon turístiko sostenibel i atraktivo, trahando den kolaborashon estrecho ku e komunidat lokal. BHM tin pleno konfiansa ku bou di su maneho, sektor turístiko lo sigui krese na un manera ku ta kuadra bon ku e identidat úniko di Boneiru.