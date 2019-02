Elekshon Bonaire 2019 ta dobel trampa di Hulanda pa Bonaire – No vota o vota blanku

Nos Kier Boneire Bek (NKBB) ta konstata ku Hulanda a orkestra un trampa pa e pueblo Boneriano ku e elekshon 2019.

No ta koinsindensia ku e dos elekshonan di konseho insular I kieskolege 1ste kamer ta huntu.

Hulanda su strategia ta soborna I usa e partidonan tradishonal lokal grandi, UPB, MPB I DP ku lo partisipa den tur dos elekshon. Si bo vota pa nan bo mes ta kontra di bo mes voto No den referendum di 2015. Abo mes lo legalisa tur leynan I medidanan impone riba nos pueblo desde 10-10-10. No vota o vota blanku pa bo no kai den e trampa e biaha aki si. Asta e akuerdo di gobernashon ku a kaba kita e gobernashon kompletu pa e proximo 4 anjanan for di Bonaire I ku Sr Clark Abraham no a vota kontra pa demonstra ku di berdat e ta kontra pero a abstene pa no vota, ta otro trampa pasobra Clark Abraham huntu ku MPB a bai di akuerdo pa ankra Bonaire komo suidadonan di segundo, terser rango pa eternidat den Konsitushon Hulandes kontra deseo I bos di e pueblo. Esaki ta plan di Hulanda pa bruha politika lokal ku derechonan humano di outodeterminashon I lo bolbe dividi e pueblo Boneriano ku a uni den referendum di 2015 pa su derechonan sagrado.

E otro trampa ta referendum. I parse ku Sr Nochi Willem ta trata na sekuestra e lucha di NKBB, e gritu pa un segundo referendum, notando su deklarashon anterior I awor despues di entrega di lista. Aki ta purba manipula ku Nashonan Uni lo wordu involvi, I no ta berdat , pasobra ta mesun departamento di Nashonan Uni ku ta via di Hulanda manera semper lo por bini Bonaire pero no Komite Spesial di Dekolonisashon di Nashonan Uni. NKBB ta bolbe distansia su mes for di e deklarashonan aki di Nochi Willem I ERA NOBO enkuanto referendum. Ta un situashon basta alarmante pasobra parse e trampa aki tambe ta orkestra pa Hulanda pasobra Sr Ramonsito Booi tambe meskos a deklara resientemente publikamente pa organisa e di dos referendum mas pronto posibel kaminda tur Hulandes ku a jena Bonaire tambe lo vota. Era Nobo lo tin di organisa e referendum lo ta sea ku UPB, MPB, DP o kualke koalishon otro pa logra 5 asiento. Lo debilita e resultado di e referendum di 2015 I ta e uniko manera ku Hulanda por logra para e trajekto pa pone Bonaire bek riba lista di Nashonan Uni. NKBB no ta di akuerdo I no ta luchando pa un segundo referendum prome ku Bonaire wordu pone bek riba lista di teritorionan-sin-propio-gobernashon I kai bek bao di protekshon di Komite Spesial di Dekolonisashon di Nashonan Uni. E ora ey numa Nashonan Uni por interveni I juda Bonaire ku tur kos sin mester permit di Hulanda I asina juda tambe organisa un di dos referendum hustu. I lo traha huntu ku Bonaire I Hulanda ku mester raporta tur anja bek na Nashonan Uni , I para manera un referee pa juda ehekuta I logra loke ku e pueblo vota pe. Nan lo yuda aktivamente pa realisa nos propio-gobernashon I logra tambe tur otro derechonan ankra na Nashonan Uni pa nos bienestar I nos desaroyo. Un trajekto ku nunka a kana prome den nos historia di Antias te ku awe I ku ta na e nivel di mas haltu di mundu.

E kampanja di malinformashon aki ta un trampa o plan pa dividi I destrui NKBB ku a sa di keda para riba politika partidista tradishonal. Esaki ta pa purba kibra NKBB meskos ku a kibra tur lucha prome asina ku elekshon jega. NKBB ku ta disidido pa no sigui mesun patronchi di mesun systema di politika pasobra e lucha tin ku keda para riba politika partidista pasobra e ta ensera derechonan di e pueblo Boneriano kompletu. Awor ta bai dje lew ey pa hasta usa nos mes famianan di tur dos banda kontra NKBB. Hopi luchadornan di prome ora di NKBB a wordu rekluta den varios partido, kreando divishon, I keriendo ku lo kibra NKBB, na luga di uni den un solo movimentu pa kambio. Manipulashon ku malintenshon ku NKBB lo no logra nada i ta den partido politiko mester ta pa bo bos por konta sabiendo ku NKBB a logra e referendum pa Bonaire sin tabata partido I sin ningun asiento. Manera algun sostenedo ta bisando aktualmente, no ta 222 dia konsekutivo so a lucha pa logra e referendum, James Finies-NKBB, tabata luchando pa anjos prome, I despues di referendum a sigui keda lucha sin deskanso I a sigui sakrifika sin ningun interes ni agenda, mas ku 1000 dianan mas despues non-stop te awe pa Bonaire, protestanan, kartanan, rekauda fondo, bai Nashonan Uni, CARICOM, islanan ruman Antiano I mas. E pueblo di Bonaire a komprende ku NKBB ta para riba politika partidista I a responde I vota massalmente No. Awor ta momentu oportuno pa manda un mensahe kla di protesta I malkontentu direkshon di tur politikonan di Hulanda i di Bonaire ku no ta respeta bos di pueblo I tambe na esnan ku no kier supera nan ego I pone otro asuntonan un banda pa uni I para huntu pa Bonaire. Ademas NKBB ta sostene I ta den solidaridat ku e pueblo di Sint Eustatius ku a wordu depriva for di nan derecho di vota I votando na Bonaire sin protesta kontra esaki nos ta di akuerdo ku Hulanda su abuso di poder. James Finies- NKBB ta sinti su mes responsabel I obliga I no lo ta komplise di e trampa aki I ta bisa e 5040 votadonan, ku ta prosedente di tur partido di tur kolo, I tur otro votado ku kier sa NKBB su posishon ku e elekshon aki ta pa protesta: no vota o vota blanku.

