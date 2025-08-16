ELMAR a cera su programa educativo “Electra Discovery Tour pa Muchanan” cu un bishita special di Buki di Pret na ELMAR Oranjestad, marcando e ultimo parada den un serie di tour cu a pasa rond di nos isla durante e vakantie escolar.

E tour a wordo desaroya pa muchanan di edad di scol basico, y su meta principal tabata pa introduci nan, den un manera interactivo, na e mundo di electricidad y pa mustra con ELMAR ta distribui coriente rond di Aruba.

E muchanan por participa den cuatro stations:

Wega electrico: Pa compronde e base di circuito y fluho electrico.

Scucha kabelnan bou di tera: Pa siña tocanta trabou riba e red subteraneo.

Subi riba bucket truck: Pa biba di cerca e experiencia di un lineman cu ta traha riba e liñanan di coriente.

Balloon di ELMAR: Un recuerdo inspiracional pa motiva e futuro tecniconan Arubano.

E tour a tuma lugar na:

Centro di Bario Noord

YMCA Dakota

Hospi Bondi Camp

Campamento di Alegria na Tarabana

YMCA San Nicolas

ELMAR Oranjestad

“Electra Discovery Tour” ta parti di e esfuersonan continuo di ELMAR pa conecta cu diferente grupo den comunidad, desde clientenan y adulto mayor, te yega na e hubentud. E iniciativa ta forma parti di un vision mas grandi pa motiva e proximo generacion pa aprecia e balor di energia y considera un futuro den ingenieria y ofishinan tecnico.

ELMAR ta gradici su Team di Grid Quality Management, pa nan dedicacion na e proyecto aki, cu a permiti nan duna un experiencia sigur y inolvidabel na tur mucha cu a participa.