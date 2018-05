Eleccionnan pa directiva nobo di SPA lo ta diabierna awo

Diabierna awor ta bay tin eleccionnan nobo di Sindicato di Polis Arubiano unda cu e directiva saliente di SPA a bolbe postula nan mes, ya cu nan ta considera cu nan a desaroya un bon trabou den nan periodo. Sr. Naomar Hijmering, di SPA ta amplia .

Tur lo cual cu SPA a haci tabata pa percura tabata pa e bienestar di tur e miembronan y tambe nan actua hopi cuidadoso y reponsabel pa locual ta e maneho di nan placa y esaki ta hunga un rol hopi importante.

Tur cos ta casi cla pa e eleccionnan unda por mira cu tin hopi candidatonan nobo cu a postula nan mes pero SPA no ta hayando mucho cooperacion di nan pa cu e eleccion aki. Eleccion di un sindicato no ta algo cu por wordo haci cu un par di hende so, mester forsa di su hendenan pa cos por bay manera mester ta.

Un ehempel di SIMAR cu no a haya e apoyo di nan miembronan, caminda cu e directiva saliente mes mester a keda activo. P’esey, na nomber di e directiva di SPA, Sr. Hijmering ta haci un yamada na tur e miembronan pa eherce nan derecho pa dicidi ken nan kier pa representa nan, pa nan beneficio y derechonan, pa haci un maneho adecua y hustifica di e placa di e trahado.

Ta haci un yamado pa miembronan di SPA bay vota, ya cu esaki ta tuma no mas di 10 minuut di bo tempo. Bin vota pa asina e dia di mañan por tin un bestuur cu ta traha pa tur y no pa un grupo so.

E eleccion ta cuminsa di mainta te cu 7or di anochi y tur e miembronan por acerca na cualkier warda di polis cu ta bay wordo habilita pa e proceso e dia ey, anto anochi ta bay saca e resultado.

Referiendo cu caso unda cu algun miembronan di Sindicato a keda bringa cu otro, Sr. Naomar Hijmering ta lamenta profundamente e wega cu a tuma luga unda cu externamente algun miembro a logra di trece un discordia den sindicato caminda cu e puntonan cu SPA a bringa pe tabata pa tur e miembronan. Pero e accionnan aki a tranca tur lo cual sindicato tabata bezig y premira .

Pero den todo caso si ta haya e confianza bek di e miembronan pa forma bek e bestuur sigur ta keda traha riba dje caminda cu por logra hopi y ta mantene e invitacion na tur e miembronan pa no keda sin vota, Sr. Hijmering ta finalisa bisando.

