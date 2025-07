Diadomingo anochi GLW Foundation a bisti di gala cu nan eleccion di Miss Teen Aruba International unda cu 6 candidata a competi den un forma Hopi fuerte, un apertura fenomenal cu presentacion di NTG Dancers cu e candidatanan, seccion di Trahe di Baño, Trahe di Gala y tambe e ronde di pregunta.

Na final di anochi Tara van der Werk a keda corona como Miss Teen Aruba, 1st runner up a keda Abigail Sanchez y como 2nd Runner Up a keda Shannon Vullings, Finalistanan a keda Qryna Alleyne, Marcienny Dijkhoff y Jehdaeiah Flanegin. Durante anochi aki tambe a corona Elize Heronimo como Little Nuestra Belleza Aruba 2025.

Pabien na e organizador George Winterdaal cu tambe a sa di conduci e anochi na un forma Masha special y Pabien na Team di GLW Foundation pa un show di kita sombre