Eleccion Bonaire: Total di 8 lista ta participa den eleccion na Bonaire

Diaranson 20 di maart, Bonaire tin dos eleccion, uno pa Conseho Insular di Bonaire y uno pa Kies College, cu na su turno lo mester scoge pa miembronan di Eerste Kamer na Hulanda. Gezaghebber di Bonaire, Sr. Edison Cijntje ta amplia mas ariba esaki.

Gezaghebber Edision Cijntje a bisa di tin un total di 10 urna, cualnan a habri for di 7 or y 30 di mainta y urnanan lo cera te cu 9 or di anochi. Aki aya tabata tin algun problema logistico, cual a pone cu no por a habri di biaha, pero esakinan a wordo regla dentro di mei ora. Es decir, cu ya pa 8 or tur urna tabata habri. Tambe tin un urna mobil, cu ta bay na sitionan manera prizon, tambe na scol. Den oranan di atardi e lo ta den bisindario di e Hoofdstembureau, pa por ehempel esunnan cu no por haya nan carchi di votacion, por pasa cerca e urna mobil y asina vota di biaha.

Esaki ta un iniciativa di gezaghebber pa asina motiva e pueblo pa bay vota y tin tur indicacion cu e opkomst ta mucho mas miho cu biahanan anterior. Ta spera cu e sigui asina pa yega e minimal 80% di e electorado.

E eleccion di Conseho Insular ta trata di 14.114 persona y di Kies College tin algo mas di 12 mil persona cu derecho di voto. Bonaire tin pa Conseho Insular tin 8 lista di cual 6 tin e nominacion (partido). Un total di 126 candidato a postula nan mes pa un posicion Conseho Insular. Pa loke ta e Kies College, tin 3 lista, cu 53 candidato pa wordo eligi. Tabata un periodo di campaña relativamente trankil. Y pa prome biaha den historia, gezaghebber y griffier a organisa cursonan pa tur esunnan cu ta envolvi den e eleccion. Despues di cu a bira conoci ken ta bay, a invita un gran parti di nan, pa trece conocemento y trece tur hunto pa nan traha hunto y experencia otro den un otro ambiente. Esey tambe, segun gezaghebber Cijntje, esaki a hunga un rol cu campaña a bay mucho mas trankil; cu tur cos cana pa sano huicio prevalece, pa sigura orden publico wordo garantisa.

RESULTADO

Gezaghebber Edison Cijntje a sigui bisa cu urnanan ta cera 9 or di anochi y despues di esey por duna un bista ta ki ora ta keda cla. Si compara cu biaha pasa, a keda cla despues di 12 or di anochi. Pero e aña aki ta purba na acapara esaki door di pone mas hende pa yuda conta, cual ta yuda cu tin e resultado mucho mas lihe, mirando cu e aña aki tin casi 2 mil persona mas cu derecho di voto, compara cu biaha pasa.

VOTACION DEN EXTERIOR

Pa loke ta trata Bonerianonan den exterior, gezaghebber Cijntje a bisa cu Bonaire ta cay bou di Kieswet Hulandes. Esaki tin su regla y su posibilidadnan, y eseynan Bonaire tin cu sigui aworaki. Si Bonaire ta desea esey, ta nan mes lo tin cu inicia y tin hopi otro cosnan cu kier asisti na Bonaire tambe, p.e. e sistema di apoderacion, cu ta kita focus di con pa organisa un bon eleccion, limpi y transparente. Eseynan ta loke kier evita. Un otro ehempel ta cu urnanan ta cera te cu 9 or di anochi. Tipo di cosnan asina ta Bonaire mes tin cu bin cu e iniciativanan, para nan tras y cambia e kieswet cu ta conta pa Bonaire.

Den e sentido ey, Gezaghebber a tuma ariba su mes e responsabilidad pa e siguiente cuater añanan, pa ora di bay eleccion lo wak e cambionan pa atende cu e retonan cu esaki ta trece cun’e. Apesar di esey, tin un comision observador cu a bin for di Organisacion di Estadonan Americano, pa wak si tur cos ta cana tur cos manera cu mester ta y pa asina duna informacion di con por mehora eleccionnan na Bonaire pa den futuro. Te asina leu, Sr. Edision Cijntje, gezaghebber di Bonaire.

