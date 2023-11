Tur aña Camara di Comercio y Industria (KvK), conforme e stipulacionnan den e Ordenanza KvK y e Ordenanza di Eleccion di KvK, ta tene eleccion di directiva segun un schedule fiho y un sistema rotativo, unda cada bes 3 di e 9 puestonan ta bira vacante. Esaki ta crea oportunidad pa miembro nobo drenta directiva pa contribui na e trabao y metanan di KvK, pero na mesun momento manteniendo continuidad den e directiva. E miembronan cu nan periodo ta bay termina tambe por pone nan mes reeligibel si asina nan ta desea.

E posicion como miembro di directiva di KvK ta a base boluntario y gratuito y ta pa un periodo di 3 aña. A cambio ta duna oportunidad na e miembro di ta envolvi y di siña mas di cerca con nos economia ta desaroya y di e manera aki yuda KvK cumpli cu su tareanan conforme ley y enfoca riba e necesidadnan y interes general di nos comunidad empresarial. Como miembro di KvK, participacion activo y afinidad cu e sector priva y e diferente temanan di importancia pa comercio y nos economia ta esencial.

KvK ta un entidad huridico “sui generis” cu tareanan asigna pa ley, e.o. representa e interes general di comercio y industria di Aruba, maneho di e registro comercial di negoshi, fundacion, asociacion y UBO. Tambe KvK ta duna conseho na Minister di Asunto Economico encuanto otorgamento di permiso di establecimento di negoshi y tambe na Gobierno tocante asuntonan socio-economico y financiero. Alabes, KvK tin e custodia di e cuentanan anual di NV, AVV y VBA cu tin obligacion legal pa deposita esakinan na KvK. Fuera di esey, KvK ta duna apoyo y informacion na empresarionan, tanto esun principiante como esun estableci caba y ta brinda informacion economico/comercial na inversionista y empresarionan local y di exterior. KvK ta organisa diferente actividad, manera charla, curso, seminario, eventonan y mision comercial. Tur esaki pa contribui na un desaroyo economico sostenibel pa Aruba.

Actualmente interesadonan pa bira miembro di directiva di KvK por pasa na KvK pa busca e pakete di documento di inscripcion/postulacion como candidato of por e-mail Secretariado di KvK. Den e periodo di 1 te cu 14 di november 2023 por entrega e formulario di candidatura na KvK cu por lo menos 15 firma di votado cu ta sostene e candidato. E votadonan aki ta esnan cu tin puesto di responsabilidad den empresa y cu ta registra riba e listanan di “Kleinbedrijf” y “Grootbedrijf” cu KvK a publica y cu ta disponibel tambe riba nos website: www.arubachamber.com Pa mas informacion tocante eleccion pa directiva di KvK, por bishita nos website of comunica cu Secretariado di KvK na tel. 582-1120, ext. 334/329 of e-mail: [email protected].