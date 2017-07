Eleccion 2017 ta wordo defini di e Millenialnan

Segun Sr. Ursell Arends di partido RAIZ, nan ta wordo considera jong pero esey no ta kita afo nan capacidad. No por label un drop out, tur hende a cumisna ta gatia prome cu nan a cana. Nan vision pa Aruba ta un vision pa un gobierno nobo. Nan no a inventa e wiel. Esaki ta un modelo cu ta wordo ya aplica na paisnan internacional, caminda cu transparencia ta prevalece y actualmente esaki no ta e caso nan Aruba. Netamente na e sistema tradicional nan kier trece cambio.

Sr. Ursell Arends ta hopi contento cu nan por a inspira e otro partidonan politico, vooral despues di e debate. Hopi di e partidonan cu a cuminsa papia di transparencia hopi mas. Esey ta cosnan cu RAIZ a bin ta papiando di nan caba. E motibo principal cu e generacion nobo no ta acepta e politica tradicional mas, y pesey hopi hoben ta drenta politico.

MILLENIAL

Den eleccion 2017, un total di 20.287 voto, di 29% di e total di e votadonan ta consisti di

hobennan. Ta bon pa e hobennan pa guia nan mayornan pa ken nan vota, mirando cu e biaha aki, eleccion aki no ta solamente vota pa e partido di semper, pero pa bo futuro y di Aruba. Nan no ta interesa pa wak atras, nan sa di unda nan ta bin, pero awo ta dilanti nan ta hiba Aruba. E eleccion aki e mayornan mester skucha di nan yiunan pa asina vota hunto pa nan yiunan tambe tin un miho Aruba cu tur por disfruta di dje.

E Millenialnan ta consisti di hobennan di 18 aña te cu 36 aña mas o menos. Despues ta bin e generacion X, cual ta bon pa algo mas di 19 mil voto y e babyboomernan ta 33 mil voto. Asina ta con e segmentonan ta comparti e aña aki pa e eleccion aki.

REACCION

Partido RAIZ ta campañando di manera diferente y nan a haya reaccionnan hopi positivo. Nan a bin ta informa mas via rednan social. Siman pasa diasabra nan a cuminsa cu un tour den Savaneta, cu ta e prome capital di Aruba y alabes nan tin un historia y nan ta kere eynan nan por a planta e simiya y asina cumisna pasa rond di Aruba. Despues nan a sigui pa Piedra Plat, cual tambe tabata positivo. Asina nan ta redefini nan plan, y asina e participacion di pueblo tambe a wordo teni na cuenta. E no presenta cu bandera y sticker ta e forma cu ta wordo uza pa polarisa Aruba. Esun cu ta sponsor bandera y sticker ora e partido yega na mando, nan mester wordo beneficia tambe. Den un mundo y era nobo, mester “rethink capital living”. Nan ideologia di Social Democrata progresivo mester por traha cu capitalismo, pero capitalismo tambe mester reinventa su mes. Sr. Arends ta kere cu sin tuma niun sponsor ta mustra nan bon intencion cu nan tin pa Aruba.

FONDONAN

Partido RAIZ no a acerca ningun comerciante pa haya fondo, pa cual nan a cuminsa cu un

Crowdfunding pa asina nan recauda fondo. E ta bay te cu maximo di 1000 florin pa persona

individual, pero compania no mag di sponsor. Esey ta un di nan reglanan interno di Partido

RAIZ. Un otro regla ta cu si nan drenta Parlamento, nan tin free vote. Si un vota si, e otro no, esey no kiermen cu despues nan lo bira independiente. Democracia mester biba den

parlamento tambe.

PREPARACION DI ENTREGA DI LISTA

Sr. Arends ta den combersacion den candidatonan potencial, aunke mester bisa cu e no ta facil pa haya candidato ya cu hopi hende ta wordo intimida y esey ta algo cu mester kita, pa cual Sr. Arends a haci un yamada na personanan cu ta haci uzo di nan imaginacion y nan creatividad.

Nan cabes ta pensa ideanan nobo, nan no kier traha mas den e sistema tradicional. Si abo ta sinti pa ta parti di un diferencia, loke bo ta haciendo awe, mañan lo bo no haci’e mas, si bo ta sinti esey y ta cla pa tuma e tipo di risiconan aki, forma parti di RAIZ, como candidato of un boluntario. Hunto tur por trece un cambio cu Aruba merece.