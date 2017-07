Ekiponan cu a bin di afo lo wordo maneha pa nos hendenan local

Tabata tin cierto palabracionnan haci pa cu e trucknan cu ta para riba tereno di Barcadera di e compania cu ta trahando ariba e Watty Vos Blvd. Sr. Marlon Croes ta amplia.

E trucknan no a wordo uza, y si no tin trabao pa haci di parti e contratistanan chikito, of e grandinan, e tin su ekipo pa e por traha cun’e pa haci uzo di dje, pasobra cu e tin un deadline pa cumpli cun’e, pa entrega e proyecto. E ta duna e localnan oportunidad pa traha, si bo no cumpli, e compania tin su ekiponan pa traha pa cumpli cu e deadline pa cumpli cun’e. Loke Mota Engil a informa gobierno,ta cu e ekiponan a bin di afo, pero cu no tin niun operator di afo cu ta bin pa traha cu e mashinann pisa aki. E mashinnan ta na Aruba, pero nan kier haci uzo di e experticio di e operatornan local y unda cu mester duna training, instruccion na pia di trabao, cu mas conocemento pa opera e mashinnan, tambe lo tuma luga.

E companian chikito aki si nan ekiponan no wordo uza, nan por haya un trabao toch pa traha ariba un di e ekiponan aki. Por ehempel, si e contratista chikito, su truck a daña y eno por drecha esaki den tempo record, esey kiermen cu toch e ta bin na remarca pa traha ariba truck di e compania Mota Engil. E trabao mester wordo entrega na Augustus 2019.

Mota Engil tin tur su ekiponan cla, e ta moviendo caba cu un gran cantidad di hende. Pero si wak bon, mas o menos seis luna a pasa, y ta solamente un kilometer nan a traha. Nan tin diferente kilometernan pa traha. Dus nan tin un retraso cu nan lo mester bay traha ariba dje, segun Sr. Croes.

DOW tin un PPP unit, cu ta traha den DOW, cu ta wak pa e contract y tur e documentonan y specificacionnan den e contract wordo cumpli cun’e. Esey ta e rol cu DOW ta tuma pa esey por cana su caminda. Asina Sr. Marlon Croes, di DOW a informa.