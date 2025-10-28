AVB ta orguyoso di anuncia cu e grupo di hobennan di e programa tecnico y di desaroyo di AVB FIFA TDS a bolbe for di Hulanda despues di un trainingskamp sumamente exitoso na Hulanda.

Durante e trainingskamp di un siman largo, nos seleccionnan di U13 y U14 a participa den seite weganan di fogeo, di cual nan a gana seis y a logra anota un total di 42 gol; un resultado cu ta refleha e nivel di progreso y compromiso di nos talentonan hoben.

E ekiponan a duna presentacionnan impresionante contra ekiponan reconoci den e futbol hubenil Hulandes manera NEC Nijmegen, Spartaan 20, V.V. Capelle, demostrando claramente e desaroyo tecnico y tactico cu nan a logra for di principio di e programa te cu awor.

Ademas, durante e trainingskamp, nos hobennan di Aruba a uni cu varios hoben Arubiano cu ta biba y ta eherce nan futbol na Hulanda. E cooperacion aki ta demostra claramente con e trayecto di desaroyo y e stratega di AVB ta sigui crece y uni talentonan Arubiano tanto local y internacional.

AVB ta sumamente satisfecho cu e progreso di Aruba su teamnan di seleccion, y ta compromete pa sigui crea oportunidadnan cu ta yuda forma e proximo generacion di futbolistanan Arubiano.

Un pabien ta bay na e team y staf completo hunto cu e mayornan. Sigui cu e bon trabou deportivo!

1 team. 1 Aruba!